Κριστιάνο Ρονάλντο: Η «AS» υποστηρίζει ότι οι Πορτογάλοι περίμεναν την απόσυρσή του μετά το Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει προκαλέσει «σεισμό» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μετά την αποχώρησή του από την προπόνηση και στη συνέχεια από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, με την «AS» να φέρνει μία νέα πληροφορία για το σίριαλ του CR7 και της ομάδας της χώρας του.

Η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, έφερε μπαράζ πληροφοριών. Η O’ Jogo ανέφερε ότι ο Πορτογάλος δεν θα αγωνιστεί ξανά με την ομάδα, ενώ η Marca πρόσθεσε ότι οι Ζόρζε Ζεσούς και Πέδρο Προένσα προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να του αλλάξουν γνώμη. Η «AS» φέρνει μία ακόμα οπτική.

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Η «Diario AS» αναφέρει ότι οι άνθρωποι της Εθνικής Πορτογαλίας περίμεναν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα ανακοίνωνε το τέλος του από την ομάδα, κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη και έφερε μπαράζ εξελίξεων.

«Η κατάσταση και η ένταση στη σχέση του ποδοσφαιριστή με το περιβάλλον της εθνικής ομάδας ήταν τέτοιες, ώστε η θύελλα που ξέσπασε τις τελευταίες ώρες να ετοιμαζόταν εδώ και καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά το Μέσο της Ισπανίας.

Οι άνθρωποι της Εθνικής Πορτογαλίας στην προσπάθειά τους να βρουν νέο προπονητή μετά την αποχώρηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έβλεπαν πολλούς τεχνικούς να θέτουν ως όρο για να αναλάβουν τη δουλειά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μέσα σε αυτούς και ο Ζοσέ Μουρίνιο.

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Τελικά, ο Ρονάλντο συνέχισε, ο Ζεσούς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας και στο πρώτο τους συναπάντημα, ο Πορτογάλος αποχώρησε από την αποστολή και μένει να φανεί αν θα επιστρέψει ποτέ, όντας στα 41 του χρόνια.

Δεδομένα αν αυτό είναι το τέλος του CR7 από την Εθνική του ομάδα, οι χειρισμοί και των δύο πλευρών δεν ήταν οι καλύτεροι, προκειμένου να αποσυρθεί με έναν μεγαλοπρεπή τρόπο, όπως άξιζε στην σπουδαία του καριέρα.