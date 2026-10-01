Ο Παναθηναϊκός υπενθύμισε ότι η πρεμιέρα του στη GBL με το Βίκο Ιωαννίνων θα είναι κεκλεισμένων των θυρών

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων (04/10/26, 13:00) στην 1η αγωνιστική της GBL με τις εξέδρες του T- Center να είναι άδειες λόγω τιμωρίας.

Οι περσινοί τελικοί της GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ήταν επεισοδιακοί και έφεραν αρκετές ποινές. Οι πράσινοι έχουν τιμωρηθεί συνολικά με τέσσερις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για όσα συνέβησαν στα Game 4 και 5.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό, ότι η αναμέτρηση απέναντι στους Vikos Falcons (04/10, 13:00), στο πλαίσιο της πρεμιέρας της GBL, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από σχετική απόφαση του Αθλητικού Δικαστή».