Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός υπενθύμισε ότι η πρεμιέρα του στη GBL με το Βίκο Ιωαννίνων θα είναι κεκλεισμένων των θυρών

Οι πράσινοι εξέδωσαν ανακοίνωση για να ενημερώσει τους φιλάθλους ότι δεν θα μπορούν να δουν από κοντά την εντός έδρας πρεμιέρα στο πρωτάθλημα
Η μπάλα της Euroleague
Η μπάλα της Euroleague στο glass floor του T- Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το νεοφώτιστο Βίκο Ιωαννίνων (04/10/26, 13:00) στην 1η αγωνιστική της GBL με τις εξέδρες του T- Center να είναι άδειες λόγω τιμωρίας.

Οι περσινοί τελικοί της GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ήταν επεισοδιακοί και έφεραν αρκετές ποινές. Οι πράσινοι έχουν τιμωρηθεί συνολικά με τέσσερις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για όσα συνέβησαν στα Game 4 και 5.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό, ότι η αναμέτρηση απέναντι στους Vikos Falcons (04/10, 13:00), στο πλαίσιο της πρεμιέρας της GBL, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από σχετική απόφαση του Αθλητικού Δικαστή».

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Αθλητικά
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