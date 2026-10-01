Αθλητικά

Αιχμές των «Times» για τον Πεπ Γκουαρντιόλα: «Είτε είναι απατεώνας, είτε δεν έβλεπε μπροστά του»

Η ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για οικονομικές παραβάσεις έχει βάλει και τον Γκουαρντιόλα σε δεινή θέση και σκληρή κριτική
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα
Ο Πεπ Γκουαρντιόλα στο αντίο του στη Μάντσεστερ Σίτι/ EPA
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Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποχώρησε στο τέλος της προηγούμενης σεζόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, με την οποία έζησε τρομερές επιτυχίες, όμως η ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις έφερε δριμεία επίθεση των «Times» προς τον Ισπανό τεχνικό.

Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ένοχη την Μάντσεστερ Σίτι για οικονομικές παραβάσεις από το 2009 έως το 2018, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να είναι στο «τιμόνι» της ομάδας από το 2016, με αποτέλεσμα η υπόθεση να συμπίπτει με τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του.

Ο αρθρογράφος, Μάθιου Σάιντ, των «Times» εξαπέλυσε επίθεση προς το πρόσωπο του Πεπ Γκουαρντιόλα αφήνοντας αιχμές ότι γνώρισε τις παραβιάσεις της Σίτι, τις οποίες η ομάδα δεν αποδέχεται και έχει δηλώσει ότι θα κάνει έφεση.

«Είτε ο Πεπ γνώριζε και τότε δεν είναι ο οραματιστής ή ο θρύλος που παρουσιάζεται, αλλά ένας απατεώνας, είτε δεν γνώριζε και τότε πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έβλεπε τι συνέβαινε μπροστά του», αναφέρει το άρθρο του Σάιντ για τον Γκουαρντιόλα και τη Σίτι.

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