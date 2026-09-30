Όταν η ΑΕΚ μπήκε στην Allwyn Arena: Τέσσερα χρόνια και δυο πρωταθλήματα από την ιστορική επιστροφή της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια

Πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια πορεία 19 ετών στα γήπεδα της Αττικής. Ο γηπεδικός ξεριζωμός της Ένωσης ξεκίνησε αμέσως μετά τον αγώνα τη με τον Άρη στις 3 Μαΐου του 2003, αλλά ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022, με τις πύλες της Allwyn Arena να ανοίγουν!

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα ιερά χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας, στο “σπίτι” της. Παρά τα εμπόδια που συνάντησε, ο εμπνευστής και δημιουργός του “Ναού” της Ένωσης, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, έφερε αυτό το δύσκολο έργο εις πέρας, με τους “κιτρινόμαυρους” να κ΄νουν εντυπωσιακά εγκαίνια και την περιοχή να πλημμυρίζει μετά από πολλά χρόνια από τους οπαδφούς της ομάδας και να ντύνεται στα κιτρινόμαυρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Allwyn Arena της ΑΕΚ εγκαινιάστηκε σε μια εντυπωσιακή τελετή, παρουσία χιλιάδων φίλων της ομάδας που κατέκλυσαν τις εξέδρες, για να ζήσουν από κοντά μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου.

Δάκρυα χαράς, πρόσωπα γεμάτα υπερηφάνεια, εικόνες γεμάτες συγκίνηση, χαμόγελα, αλλά και η σκέψη σε όσους έφυγαν σε αυτά τα περίπου 20 χρόνια “ξεριζωμού” και δεν πρόλαβαν να μπουν στην υπερσύγχρονη έδρα της ομάδας. Από παλαίμαχους, μέχρι τον απλό οπαδό.

Οι αναφορές στις προσφυγικές ρίζες της ομάδας και η ιστορική διαδρομή της Ένωσης πρωταγωνίστησαν σε μια βραδιά που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των οπαδών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ “OPAP ARENA” (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ “OPAP ARENA” (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ “OPAP ARENA” (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Το νέο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας τρεις μέρες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου, θα φιλοξενούσε το πρώτο επίσημο παιχνίδι κόντρα στον Ιωνικό, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να σημειώνει το πρώτο γκολ της… νέας εποχής. Τέσσερα χρόνια μετά από αυτή την τελετή, η ΑΕΚ κατάφερε να σηκώσει δυο τρόπαια της Super League στην Allwyn Arena και σύντομα θα γιορτάσει τα 100 παιχνίδια σε ένα “λαμπερό” ματς του Champions League, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα παιχνίδια της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Ελλάδα: 80 ματς με 61-12-7 και τέρματα 178-38

Ευρώπη: 17 ματς με 10-3-4 και τέρματα 33-18

Σύνολο: 97 ματς με 71-15-11 και τέρματα 211-56