Αθλητικά

Δολοφονήθηκε ο Ίλιγιαν Φιλίποβ, πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ

Εντοπίστηκε δολοφονημένος τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/09.2026)
Δολοφονήθηκε ο Ίλιγιαν Φιλίποβ, πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ
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Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο χώρος του ποδοσφαίρου στη Βουλγαρία. Ο ισχυρός άνδρας της Μπότεφ Πλόβντιβ, Ίλιγιαν Φιλίποβ βρέθηκε νεκρός σε χώρο ιδιοκτησίας του, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δολοφονία.

Ο πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι της πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (30.09.2026, περίπου στη 01:00) και κατέληξε στο σημείο. Η είδηση για τον 53χρονο επιχειρηματία προκάλεσε αναστάτωση στη Βουλγαρία και ιδιαίτερα στην ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας, με τις συνθήκες της δολοφονίας να βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Ο Ίλιγιαν Φιλίποβ δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στους κλάδους των κατασκευών και των μεταφορών και ήταν “αφεντικό” μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών της Βουλγαρίας στο χώρο των κατασκευών.

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Αθλητικά
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