Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94 τελικό: Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες στην Εuroleague

Από την πλευρά της, η ιταλική ομάδα έχε ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας ήττες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνο και κάνει πρεμιέρα στην έδρα της, θέλοντας να σπάσει... το ρόδι για τη φετινή σεζόν