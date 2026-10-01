Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94 τελικό: Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες στην Εuroleague

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 3η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά από τρελή καραμπόλα, ο Ντιαρά βάζει καλάθι και φάουλ για το 93-92
91-92 μπροστά ο Ολυμπιακός
Επιθετικό ριμπάουντ, καλάθι και φάουλ!
91-89 με 2/2 βολές του Ντιαρά
Άστοχος ο Βεζένκοφ
89-89 με τρίποντο του Μουρ
86-89 από τον φοβερό Εντζάι
86-87 με 2/2 βολές του Έντουαρντς
84-87 από τον Ντάνστον
84-85 με κάρφωμα του Άλστον
82-85 από τον Ντιαρά
80-85 από τον Εντζάι
Τεχνική ποινή στον Ντιαρά και 80-83 με βολή του Ντόρσεϊ
80-82 από τον Έντουαρντς
Κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, αποτελώντας με διαφορά τον καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο
78-82 από τον Εντζάι!
78-80 με τρίποντο του Μουρ
75-80 από τον Εντζάι και πάλι
Θα κάνει όμως το 75-78 με 2/2 βολές
Δεν μετράει το καλάθι, γιατί ο Εντζάι κρεμάστηκε από τη ρακέτα
Ο ψηλός του Ολυμπιακού έβαλε τον Ιταλό στο καλάθι
75-76 από τον Εντζάι
75-74 με 2/2 βολές του Μοντέρο
75-72 από τον Εντζάι
75-70 με τρίποντο του Φρέιζερ
72-70 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
72-68 ο Ολυμπιακός μένει κοντά στο σκορ με τον Τζόσεφ
70-64 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
70-63 μπροστά η Βίρτους
68-63 με κάρφωμα του Ντάνστον
68-61 με τρίποντο του Καρ
65-61 από τον Βεζένκοφ
65-59 με τη βολή της τεχνικής ποινής και το καλάθι του Ντιουφ
Μπήκε στο παρκέ, έκανε επιθετικό φάουλ, στη συνέχεια αμυντικό και μετά δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία
62-59 με τρίποντο του Άλστον
59-59 με 1/2 βολές του Καρ
58-59 από τον Βεζένκοφ
58-57 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
58-54 από τον Μουρ
56-54 με 2/2 βολές του Άλστον
54-54 από τον Ντόρσεϊ
54-52 με 1/2 βολές του Άλστον
53-52 με κάρφωμα του Ντιαρά
51-52 από τον Βεζένκοφ
51-50 με κάρφωμα του Ντιαρά
Στο πρώτο μπήκαν όλα (33-30), ενώ στο δεύτερο κυριάρχησαν οι άμυνες
49-50 από τον Βεζένκοφ
49-48 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ
49-45 με τρίποντο του Καρ
46-45 μειώνει ο Εντζάι
46-43 με τρίποντο του Άλστον
43-43 με 2/2 βολές του Καρ
41-43 με κάρφωμα του Ντιαρά
39-43 από κάρφωμα του Άλστον
37-43 με καλάθι και φάουλ του Ντιαρά
Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού με Ντάνστον, Εντζάι και Παπανικολάου μέσα έκλεισε το ερυθρόλευκο καλάθι
35-43 από τον Εντζάι
35-41 από τον Μοντέρο
35-39 από τον Εντζάι
35-37 από τον Ντάνστον
35-35 από τον Καρ
33-35 από τον Μοντέρο
33-33 με τρίποντο του Φουρνιέ
Ντεμπούτο για τον Αμερικανό σέντερ
Δεύτερο φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς και κατευθείαν στον πάγκο
33-30 με 2/2 βολές του Χάκετ
31-30 από τον Ντιουφ
29-30 με κάρφωμα του Τζόουνς
29-25 μπροστά η Βίρτους
27-25 με τρίποντο του Φρέιζερ
24-25 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
24-22 από τον Άλστον
22-22 με κάρφωμα του Ντιούφ
20-22 από τον Άλστον
18-22 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
18-19 με τρίποντο του Καρ
15-19 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
Άχαστος ο Βούλγαρος φόργουορντ με 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα
15-16 απαντάει η Βίρτους
13-16 με τρίποντο ο Βεζένκοφ
13-13 ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ
13-11 από τον Έντουαρντς
11-11 με 1/2 βολές του Γουόρντ
Σε τρομερή κατάσταση οι επιθέσεις των δύο ομάδων!
11-10 από τον Καρ στον αιφνιδιασμό
9-10 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
9-7 με φοβερό κάρφωμα του Ντιαρά
7-7 ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ
7-5 μπροστά και πάλι η Βίρτους
5-5 ισοφαρίζει με κάρφωμα ο Χολ
5-3 από τον Άλστον
3-3 ισοφαρίζει με τρίποντο του Καρ
0-3 με τρίποντο του Βεζένκοφ
Οι επιλογές του Γιώργου Μπάρτζωκα: ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον
Από την πλευρά της, η ιταλική ομάδα έχε ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας ήττες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνο και κάνει πρεμιέρα στην έδρα της, θέλοντας να σπάσει... το ρόδι για τη φετινή σεζόν
Έχει αλώσει ήδη τις έδρες των Μπασκόνια και Ζαλγκίρις και θέλει να φύγει αλώβητος και από το γήπεδο της Βίρτους
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στη Μπολόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague