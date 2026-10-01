Αθλητικά

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 96-94 τελικό: Πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες στην Εuroleague

Ο Καρ εκτέλεσε τους Πειραιώτες στο φινάλε
EUROKINISSI
Euroleague
3η αγωνιστική
96 - 94
Τελικό
EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

23:23 | 01.10.2026
Ήττα στο φινάλε για τους Πειραιώτες
23:23 | 01.10.2026
Τέλος αγώνα! Βίρτους - Ολυμπιακός 96-94
23:21 | 01.10.2026
96-94 με απίστευτο τρίποντο του Καρ
23:19 | 01.10.2026
Τάιμ άουτ για τη Βίρτους
23:19 | 01.10.2026
Έξι δευτερόλεπτα ακόμα
23:19 | 01.10.2026
93-94 από τον Μοντέρο!
23:18 | 01.10.2026
Έχασε τη βολή ο Ντιαρά
23:17 | 01.10.2026
20 δευτερόλεπτα ακόμα
23:16 | 01.10.2026

Μετά από τρελή καραμπόλα, ο Ντιαρά βάζει καλάθι και φάουλ για το 93-92

23:15 | 01.10.2026
40 δευτερόλεπτα ακόμα
23:15 | 01.10.2026

91-92 μπροστά ο Ολυμπιακός

23:15 | 01.10.2026
Εμφάνιση καριέρας από τον ψηλό του Ολυμπιακού
23:15 | 01.10.2026
Μυθικός Εντζάι!

Επιθετικό ριμπάουντ, καλάθι και φάουλ!

23:14 | 01.10.2026

91-89 με 2/2 βολές του Ντιαρά

23:13 | 01.10.2026
Ένα λεπτό ακόμα
23:13 | 01.10.2026

Άστοχος ο Βεζένκοφ

23:12 | 01.10.2026

89-89 με τρίποντο του Μουρ

23:11 | 01.10.2026
Δύο λεπτά ακόμα
23:11 | 01.10.2026

86-89 από τον φοβερό Εντζάι

23:10 | 01.10.2026
Τρία λεπτά ακόμα για το φινάλε του αγώνα
23:09 | 01.10.2026

86-87 με 2/2 βολές του Έντουαρντς

23:07 | 01.10.2026

84-87 από τον Ντάνστον

23:07 | 01.10.2026
Τάιμ άουτ από τον Γιώργο Μπαρτζώκα
23:07 | 01.10.2026

84-85 με κάρφωμα του Άλστον

23:06 | 01.10.2026

82-85 από τον Ντιαρά

23:05 | 01.10.2026

80-85 από τον Εντζάι

23:05 | 01.10.2026
Πέντε λεπτά ακόμα
23:04 | 01.10.2026

Τεχνική ποινή στον Ντιαρά και 80-83 με βολή του Ντόρσεϊ

23:02 | 01.10.2026

80-82 από τον Έντουαρντς

23:01 | 01.10.2026
Απίθανα πράγματα από τον Αφρικανό!

Κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, αποτελώντας με διαφορά τον καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο

23:00 | 01.10.2026

78-82 από τον Εντζάι!

22:59 | 01.10.2026

78-80 με τρίποντο του Μουρ

22:58 | 01.10.2026

75-80 από τον Εντζάι και πάλι

22:58 | 01.10.2026

Θα κάνει όμως το 75-78 με 2/2 βολές

22:56 | 01.10.2026

Δεν μετράει το καλάθι, γιατί ο Εντζάι κρεμάστηκε από τη ρακέτα

22:55 | 01.10.2026
Απίστευτο πόστερ κάρφωμα του Εντζάι πάνω στον Χάκετ!

Ο ψηλός του Ολυμπιακού έβαλε τον Ιταλό στο καλάθι

22:55 | 01.10.2026

75-76 από τον Εντζάι

22:53 | 01.10.2026

75-74 με 2/2 βολές του Μοντέρο

22:53 | 01.10.2026

75-72 από τον Εντζάι

22:53 | 01.10.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:50 | 01.10.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Βίρτους - Ολυμπιακός 75-70
22:50 | 01.10.2026

75-70 με τρίποντο του Φρέιζερ

22:49 | 01.10.2026

72-70 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

22:47 | 01.10.2026

72-68 ο Ολυμπιακός μένει κοντά στο σκορ με τον Τζόσεφ

22:45 | 01.10.2026

70-64 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

22:43 | 01.10.2026

70-63 μπροστά η Βίρτους

22:43 | 01.10.2026

68-63 με κάρφωμα του Ντάνστον

22:42 | 01.10.2026

68-61 με τρίποντο του Καρ

22:42 | 01.10.2026

65-61 από τον Βεζένκοφ

22:40 | 01.10.2026

65-59 με τη βολή της τεχνικής ποινής και το καλάθι του Ντιουφ

22:40 | 01.10.2026
Ο Αμερικανός σέντερ αποβλήθηκε με 5 φάουλ!
22:38 | 01.10.2026
Καταστροφική επιστροφή του Ταϊρίκ Τζόουνς

Μπήκε στο παρκέ, έκανε επιθετικό φάουλ, στη συνέχεια αμυντικό και μετά δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία

22:37 | 01.10.2026

62-59 με τρίποντο του Άλστον

22:36 | 01.10.2026

59-59 με 1/2 βολές του Καρ

22:36 | 01.10.2026

58-59 από τον Βεζένκοφ

22:36 | 01.10.2026

58-57 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:35 | 01.10.2026

58-54 από τον Μουρ

22:34 | 01.10.2026

56-54 με 2/2 βολές του Άλστον

22:33 | 01.10.2026

54-54 από τον Ντόρσεϊ

22:32 | 01.10.2026

54-52 με 1/2 βολές του Άλστον

22:30 | 01.10.2026

53-52 με κάρφωμα του Ντιαρά

22:30 | 01.10.2026

51-52 από τον Βεζένκοφ

22:30 | 01.10.2026

51-50 με κάρφωμα του Ντιαρά

22:29 | 01.10.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:14 | 01.10.2026
Μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία με δύο διαφορετικά δεκάλεπτα!

Στο πρώτο μπήκαν όλα (33-30), ενώ στο δεύτερο κυριάρχησαν οι άμυνες

22:13 | 01.10.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Βίρτους - Ολυμπιακός 49-50
22:11 | 01.10.2026

49-50 από τον Βεζένκοφ

22:07 | 01.10.2026

49-48 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ

22:07 | 01.10.2026

49-45 με τρίποντο του Καρ

22:07 | 01.10.2026

46-45 μειώνει ο Εντζάι

22:06 | 01.10.2026

46-43 με τρίποντο του Άλστον

22:04 | 01.10.2026

43-43 με 2/2 βολές του Καρ

22:02 | 01.10.2026

41-43 με κάρφωμα του Ντιαρά

22:02 | 01.10.2026

39-43 από κάρφωμα του Άλστον

22:00 | 01.10.2026

37-43 με καλάθι και φάουλ του Ντιαρά

22:00 | 01.10.2026
Τάιμ άουτ από τον Μουμπρού
22:00 | 01.10.2026
2-13 το επιμέρους σκορ του δευτέρου δεκαλέπτου στο 15'
21:59 | 01.10.2026
Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνα του και ξέφυγε με 8 πόντους!

Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού με Ντάνστον, Εντζάι και Παπανικολάου μέσα έκλεισε το ερυθρόλευκο καλάθι

21:59 | 01.10.2026

35-43 από τον Εντζάι

21:57 | 01.10.2026

35-41 από τον Μοντέρο

21:57 | 01.10.2026

35-39 από τον Εντζάι

21:56 | 01.10.2026

35-37 από τον Ντάνστον

21:55 | 01.10.2026

35-35 από τον Καρ

21:53 | 01.10.2026

33-35 από τον Μοντέρο

21:52 | 01.10.2026

33-33 με τρίποντο του Φουρνιέ

21:52 | 01.10.2026
Στην πεντάδα του Ολυμπιακού ο Ντάνστον!

Ντεμπούτο για τον Αμερικανό σέντερ

21:50 | 01.10.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:50 | 01.10.2026
15 πόντους με 5/5 τρίποντα του Ντόρσεϊ
21:48 | 01.10.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βίρτους - Ολυμπιακός 33-30
21:47 | 01.10.2026

Δεύτερο φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς και κατευθείαν στον πάγκο

21:47 | 01.10.2026

33-30 με 2/2 βολές του Χάκετ

21:46 | 01.10.2026

31-30 από τον Ντιουφ

21:45 | 01.10.2026

29-30 με κάρφωμα του Τζόουνς

21:44 | 01.10.2026
29-28 με 5/5 τρίποντα του Ντόρσεϊ
21:42 | 01.10.2026

29-25 μπροστά η Βίρτους

21:42 | 01.10.2026

27-25 με τρίποντο του Φρέιζερ

21:42 | 01.10.2026
4/4 τρίποντα ο Ντόρσεϊ
21:41 | 01.10.2026

24-25 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:40 | 01.10.2026

24-22 από τον Άλστον

21:39 | 01.10.2026

22-22 με κάρφωμα του Ντιούφ

21:39 | 01.10.2026

20-22 από τον Άλστον

21:38 | 01.10.2026

18-22 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:38 | 01.10.2026

18-19 με τρίποντο του Καρ

21:37 | 01.10.2026

15-19 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:37 | 01.10.2026
Στους 10 πόντους ο Βεζένκοφ

Άχαστος ο Βούλγαρος φόργουορντ με 2/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα

21:37 | 01.10.2026
31 πόντοι σε 4 λεπτά από τις δύο ομάδες
21:37 | 01.10.2026
Απίστευτος ρυθμός στο παιχνίδι! Δεν προλαβαίνει η κάμερα τα καλάθια
21:36 | 01.10.2026

15-16 απαντάει η Βίρτους

21:36 | 01.10.2026

13-16 με τρίποντο ο Βεζένκοφ

21:35 | 01.10.2026

13-13 ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ

21:35 | 01.10.2026

13-11 από τον Έντουαρντς

21:35 | 01.10.2026

11-11 με 1/2 βολές του Γουόρντ

21:34 | 01.10.2026
4' Ξέφρενος ρυθμός στο παιχνίδι!

Σε τρομερή κατάσταση οι επιθέσεις των δύο ομάδων! 

21:34 | 01.10.2026

11-10 από τον Καρ στον αιφνιδιασμό

21:33 | 01.10.2026

9-10 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:33 | 01.10.2026

9-7 με φοβερό κάρφωμα του Ντιαρά

21:33 | 01.10.2026

7-7 ισοφαρίζει ο Βεζένκοφ

21:33 | 01.10.2026

7-5 μπροστά και πάλι η Βίρτους

21:32 | 01.10.2026

5-5 ισοφαρίζει με κάρφωμα ο Χολ

21:31 | 01.10.2026

5-3 από τον Άλστον

21:31 | 01.10.2026

3-3 ισοφαρίζει με τρίποντο του Καρ

21:31 | 01.10.2026

0-3 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:31 | 01.10.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:24 | 01.10.2026
21:24 | 01.10.2026
Περούγκα, Μπελόσεβιτς, Χάτζιτς οι διαιτητές της αναμέτρησης
21:22 | 01.10.2026
Χωρίς Μιλουτίνοφ, αλλά με Τζόσεφ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Οι επιλογές του Γιώργου Μπάρτζωκα: ΜακΙντάιρ, Ουόρντ, Μοντέρο, Τζόσεφ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσει, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ, Ντάνστον

21:22 | 01.10.2026

Από την πλευρά της, η ιταλική ομάδα έχε ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας ήττες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνο και κάνει πρεμιέρα στην έδρα της, θέλοντας να σπάσει... το ρόδι για τη φετινή σεζόν

21:21 | 01.10.2026
Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3/3 στο ξεκίνημα της σεζόν

Έχει αλώσει ήδη τις έδρες των Μπασκόνια και Ζαλγκίρις και θέλει να φύγει αλώβητος και από το γήπεδο της Βίρτους

21:20 | 01.10.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στη Μπολόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague

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