Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12 στα πέναλτι: Ήττα στις λεπτομέρειες για την Εθνική πόλο γυναικών που θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική πόλο των γυναικών δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της ιστορίας στη διοργάνωση. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη ηττήθηκε από την Ουγγαρία με 12-11 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 8-8) στον πρώτο ημιτελικό και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2/2026) στον μικρό τελικό.

Η Εθνική πόλο των γυναικών βρισκόταν πίσω στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε να ισοφαρίσει στα 39 δευτερόλεπτα με την Ελευθερία Πλευρίτου και να στείλει τον ημιτελικό με την Ουγγαρία στα πέναλτι.

Εκεί, όμως, δύο αποκρούσεις της αναπληρωματικής τερματοφύλακα, Σόνια Γκολοπέντσα, έκριναν την αναμέτρηση, με τις Μαγυάρες να παίρνουν μία άτυπη ρεβάνς για τις ήττες τους σε δύο τελικούς πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και το παγκόσμιο κύπελλο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει πλέον το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2, 19:15), απέναντι στον ηττημένο της αναμέτρησης Ολλανδία – Ιταλία.

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Κέστελι (πέναλτι), 0-2 Τίμπα (περιφέρεια), 1-2 Νίνου (περιφέρεια), 1-3 Γκάρντα (περιφέρεια), 2-3 Σιούτη (περιφέρεια), 2-4 Σούμεγκι (περιφέρεια), 3-4 Ξενάκη (π.π.), 3-5 Γκάρντα (περιφέρεια), 4-5 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 5-5 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 5-6 Λαϊμέτερ (κόντρα), 6-6 Ξενάκη (περιφέρεια), 6-7 Φάραγκο (περιφέρεια), 6-8 Κέστελι (π.π.), 7-8 Σιούτη (περιφέρεια), 8-8 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.).

Η σειρά των πέναλτι: Κέστελι (απόκρουση), Πάτρα 9-8, Γκάρντα 9-9, Νίνου 10-9, Λαϊμέτερ 10-10, Τριχά 11-10, Σίλαγκι 11-11, Σιούτη (απόκρουση), Τίμπα 12-11, Μυριοκεφαλιτάκη (απόκρουση).

Η διαδικασία των πέναλτι

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2, 3-4 (πεν.).

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ημιτελικών

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12

03/02 21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών

Μικρός τελικός: 05/02 19:15 Ελλάδα – Ολλανδία ή Ιταλία

Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15 Ουγγαρία – Ολλανδία ή Ιταλία