Χάος στο Copa Libertadores: «Ντου» οπαδών της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και αναβολή του ματς με τη Φλαμένγκο

Εικόνες χάους στο Copa Libertadores και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν με τη Φλαμένγκο το βράδυ της Πέμπτης (07.05.2026) για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Ο οπαδοί της κολομβιανής ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του στάδιο “Atanasio Girardot”, με την έναρξη της αναμέτρησης, διαμαρτυρόμενοι για τον πρόεδρο της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τη διοίκηση, πετώντας μέσα στο γήπεδο φωτοβολίδες. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της ομάδας προκαλούσε τον κόσμο της ομάδας κάνοντας χειρονομίες προς την εξέδρα, κάτι που έκανε χειρότερα τα πράγματα.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα με οπαδούς να σπάνε τα κιγκλιδώματα και να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ δεκάδες αντικείμενα εκτοξεύονταν προς τους παίκτες των δύο ομάδων. Την ίδια στιγμή, στις εξέδρες ξέσπασαν επεισόδια, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει για να προλάβει τα χειρότερα, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… pic.twitter.com/Nn6OGvJ2WR — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026

Et voici la réponse des supporters de l’Independiente Medellin à Raul Giraldo : l’actionnaire qui provoquait les siens ! pic.twitter.com/Xcmx3EFcXg https://t.co/Qv3SFKvpSz — Instant Foot (@lnstantFoot) May 8, 2026

Υπό αυτές τις συνθήκες η ασφάλεια των αθλητών ήταν αδύνατο να διασφαλιστεί, επομένως ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι κι έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε αργότερα την οριστική αναβολή της αναμέτρησης.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός του «Atanasio Girardot».