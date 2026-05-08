Χάος στο Copa Libertadores: «Ντου» οπαδών της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν και αναβολή του ματς με τη Φλαμένγκο

Επεισόδια στο Μεντεγίν και οριστική διακοπή στην αναμέτρηση
(Photo by Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)
Εικόνες χάους στο Copa Libertadores και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν με τη Φλαμένγκο το βράδυ της Πέμπτης (07.05.2026) για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Ο οπαδοί της κολομβιανής ομάδας μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του στάδιο “Atanasio Girardot”, με την έναρξη της αναμέτρησης, διαμαρτυρόμενοι για τον πρόεδρο της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τη διοίκηση, πετώντας μέσα στο γήπεδο φωτοβολίδες. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της ομάδας προκαλούσε τον κόσμο της ομάδας κάνοντας χειρονομίες προς την εξέδρα, κάτι που έκανε χειρότερα τα πράγματα.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα με οπαδούς να σπάνε τα κιγκλιδώματα και να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ δεκάδες αντικείμενα εκτοξεύονταν προς τους παίκτες των δύο ομάδων. Την ίδια στιγμή, στις εξέδρες ξέσπασαν επεισόδια, αναγκάζοντας την αστυνομία να παρέμβει για να προλάβει τα χειρότερα, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Υπό αυτές τις συνθήκες η ασφάλεια των αθλητών ήταν αδύνατο να διασφαλιστεί, επομένως ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι κι έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε αργότερα την οριστική αναβολή της αναμέτρησης.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και εκτός του «Atanasio Girardot».

