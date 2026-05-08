Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Νικάει και προκρίνεται στο Final 4 της Euroleague ή μπλέκει σε game 5 στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται ξανά τη Βαλένθια στο “καυτό” T-Center για το Game 4 της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και με νίκη θα πάρει την πρόκριση στο Final 4 που θα γίνει στην έδρα του (22-24.05.2026).

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει τη σειρά με τη Βαλένθια στο 2-0 μετά τα δυο break που πέτυχε, αλλά στο game 3 δεν παρουσίασε την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα και ηττήθηκε μέσα στο “T-Center” με την ισπανική ομάδα να μειώνει σε 2-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Έτσι, απόψε τα πράγματα είναι απλά. Ο Παναθηναϊκός νικάει μέσα στην έδρα του και προκρίνεται στο 3ο διαδοχικό και 14ο συνολικά Final 4 της Euroleague στην ιστορία του -που είναι και οικοδεσπότης- ή χάνει και… μπλέκει σε game 5 που θα γίνει στην έδρα της Βαλένθια.

Αν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που προκρίνεται σε Final 4 Euroleague μέσω Play In, με την Ρεάλ Μαδρίτης να τον περιμένει στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και στο Game 4 τον αρχηγό του Κώστα Σλούκα που βρίσκεται σε μετεγχειρητικό στάδιο. Όλοι οι άλλοι παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Στη Βαλένθια απουσιάζει ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι, ενώ η συμμετοχή του Γιόσεπ Πουέρτο φαίνεται… αδύνατη. Ο αρχηγός των “νυχτερίδων” τραυματίστηκε στη 2η περίοδο του Game 3, υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και την προηγούμενη του game 4 εμφανίστηκε με πατερίτσες και δεμένο το πόδι, ενώ δεν προπονήθηκε την Πέμπτη (07.05.2026).

To Game 4 της σειράς θα διευθύνουν οι διαιτητές Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Σάσο Πετέκ (Σλοβενία).