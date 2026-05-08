Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Βαλένθια, Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε και Μαρία Σάκκαρη

Ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το game 3 της Ζαλγκίρις με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Έλενα Ριμπάκινα στη φάση των “64” του τουρνουά της Ρώμης, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (08.05.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS4

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:55 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS5

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:10 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS6

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS7

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

15:25 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS8

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Δοκιμές)

16:05 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS9

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

18:00 Nova Sports 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη Σάκκαρη – Ριμπάκινα

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας UEFA Futsal Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μπουγιούκτσεκμετσε Turkish Basketball Super League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ανόρθωση – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Πάντερμπορν – Καρλσρούη Bundesliga 2

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μίντεν – Μπέργκισερ DAIKIN Bundesliga

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Χιλάλ Saudi King Cup

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια Euroleague Playoffs

21:30 Novasports Start Κάδιθ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πάλμα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Οσασούνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship