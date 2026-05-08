Αθλητικά

Κιλιάν Εμπαπέ: Στην Ρεάλ Μαδρίτης «σφάζονται» και ο Γάλλος επιθετικός γελάει, γίνεται viral και προκαλεί εκνευρισμό

Στο “μάτι του κυκλώνα” για μια ακόμα φορά ο επιθετικός των “μερένγκες”
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την ίδια στιγμή που στη Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, μετά το επεισόδιο ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί, ο Κιλιάν Εμπαπέ δέχεται για μια ακόμα φορά τα “πυρά” των οπαδών της ομάδας.

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις στην ομάδα -τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να χριστεί πρωταθλήτρια στο κυριακάτικο clasico- και ο Κιλιάν Εμπαπέ εμφανίστηκε να αποχωρεί από την προπόνηση της ομάδας, έχοντας ένα χαμόγελο μέχρι… τα αυτιά, εξοργίζοντας ακόμα περισσότερο τους οπαδούς της ομάδας του.

Υπενθυμίζεται ότι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης μαζεύουν υπογραφές, προκειμένου ο Κιλιάν Εμπαπέ να φύγει από την ομάδα, και, μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί 25 εκατομμύρια υπογραφές.

Αυτό δεν δείχνει να απασχολεί τον Γάλλο επιθετικό, όπως και για το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας, με το ισπανικό Μέσο El Chiringuito να αποτυπώνει την αντίδραση του Γάλλου, αποχωρώντας από το προπονητικό κέντρο.

Στον Κιλιάν Εμπαπέ πιστώνονται από τους οπαδούς δύο αποτυχημένες σεζόν, κακές σχέσεις με τους συμπαίκτες του, αλλά και το ταξίδι που έκανε με τη σύντροφό του στη Σαρδηνία, ενώ βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας.

Να αναφέρουμε ότι την Πέμπτη (07.05.2026), η εφημερίδα “OK Diario” ανέφερε μια έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους., χωρίς να διευκρινίζει πότε έλαβε χώρα. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν εξαιρετική σχέση, φέρεται να είχαν μια έντονη λεκτική διαμάχη. Όπως αναφέρεται, υπήρξε σημαντική ένταση μεταξύ των δυο, αλλά η κατάσταση δεν ξέφυγε και δεν υπήρξαν χτυπήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
102
90
72
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo