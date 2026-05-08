Κιλιάν Εμπαπέ: Στην Ρεάλ Μαδρίτης «σφάζονται» και ο Γάλλος επιθετικός γελάει, γίνεται viral και προκαλεί εκνευρισμό

Την ίδια στιγμή που στη Ρεάλ Μαδρίτης επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, μετά το επεισόδιο ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί, ο Κιλιάν Εμπαπέ δέχεται για μια ακόμα φορά τα “πυρά” των οπαδών της ομάδας.

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθούν σοκαρισμένοι τις εξελίξεις στην ομάδα -τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να χριστεί πρωταθλήτρια στο κυριακάτικο clasico- και ο Κιλιάν Εμπαπέ εμφανίστηκε να αποχωρεί από την προπόνηση της ομάδας, έχοντας ένα χαμόγελο μέχρι… τα αυτιά, εξοργίζοντας ακόμα περισσότερο τους οπαδούς της ομάδας του.

Υπενθυμίζεται ότι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης μαζεύουν υπογραφές, προκειμένου ο Κιλιάν Εμπαπέ να φύγει από την ομάδα, και, μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί 25 εκατομμύρια υπογραφές.

Αυτό δεν δείχνει να απασχολεί τον Γάλλο επιθετικό, όπως και για το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας, με το ισπανικό Μέσο El Chiringuito να αποτυπώνει την αντίδραση του Γάλλου, αποχωρώντας από το προπονητικό κέντρο.

MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS ‘PARTIÉNDOSE de RISA’. El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Στον Κιλιάν Εμπαπέ πιστώνονται από τους οπαδούς δύο αποτυχημένες σεζόν, κακές σχέσεις με τους συμπαίκτες του, αλλά και το ταξίδι που έκανε με τη σύντροφό του στη Σαρδηνία, ενώ βρίσκεται σε περίοδο αποθεραπείας.

Να αναφέρουμε ότι την Πέμπτη (07.05.2026), η εφημερίδα “OK Diario” ανέφερε μια έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους., χωρίς να διευκρινίζει πότε έλαβε χώρα. Οι δύο παίκτες, οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν εξαιρετική σχέση, φέρεται να είχαν μια έντονη λεκτική διαμάχη. Όπως αναφέρεται, υπήρξε σημαντική ένταση μεταξύ των δυο, αλλά η κατάσταση δεν ξέφυγε και δεν υπήρξαν χτυπήματα.