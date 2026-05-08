«Dai Dai»: H Σακίρα αποκάλυψε το τραγούδι του Μουντιάλ 2026

Στη δημοσιότητα δόθηκε το promo video για τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει το προσεχές καλοκαίρι
Η Σακίρα ανακοίνωσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ του 2026, με τίτλο “Dai Dai”, σε συνεργασία με τον Burna Boy. Το νέο κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου, ανεβάζοντας από νωρίς τους ρυθμούς ενόψει της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Στο promo video που δόθηκε στη δημοσιότητα, η Σακίρα εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο του ιστορικού Μαρακανά, μαζί με χορευτές, ερμηνεύοντας τους στίχους του “Dai Dai” στα αγγλικά.

Η Κολομβιανή σταρ επιστρέφει στη… σκηνή Μουντιάλ. Η Σακίρα έχει συνδεθεί έντονα με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, καθώς το “Waka Waka (This Time for Africa)” αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες επιτυχίες στην ιστορία του θεσμού.

Το Μουντιάλ του 2026 θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου με τον αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική στο στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

