NBA πλέι οφ: Θάντερ και Πίστονς έκαναν το 2-0 στις ημιτελικές τους σειρές

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και -με μια τρομερή εμφάνιση- επικράτησαν 125-107 των Λος Άντζελες Λέικερς και έκαναν το 2-0 στους ημιτελικούς της Δύσης στο NBA.

Το ματς ήταν ντέρμπι στις τρεις πρώτες περιόδους, αλλά οι Θάντερ πάτησαν… γκάζι στο κρισιμότερο σημείο και έφτασαν μέχρι το +18 για να πάρουν μια εμφατική νίκη κόντρα στους Λέικερς, οι οποίοι παίρνουν πλέον τη σειρά στο Λος άντζελες.

Ο Γκίλτζεους-Αλεξάντερ και ο Χόλμγκρεν σημείωσαν από 22 πόντους για τους Θάντερ και ο Μίτσελ πρόσθεσε 20 πόντους. Για τους Λέικερς -που αρκετές φορές φώναξαν προ τους διαιτητές- ο ο Ριβς πέτυχε 31 πόντους και ο Λεμπρόν Τζέιμς ακόμα 23 πόντους, αλλά δεν ήταν αρκετοί για τη νίκη.

Την ίδια στιγμή, οι Πίστονς πήραν και αυτοί σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, κάνοντας το 2-0 κόντρα στους Καβαλίερς, στα ημιτελικά της Ανατολής. Η ομάδα του Ντιτρόιτ επικράτησε των ιπποτών” με 107-97, με τα παιχνίδια να μεταφέρεται πλέον στο Κλίβελαντ.

Ο Κάνινγχαμ με 25 πόντους ο κορυφαίος για τα Πιστόνια, που είχε σε επίσης σπουδαία βραδιά τον Χάρις με 21, αλλά και τον Ρόμπινσον με 17. Για τους Καβαλίερς, ξεχώρισε ξανά ο Μίτσελ με 31 πόντους, ενώ 22 είχε ο Άλεν και 10 ο Χάρντεν.