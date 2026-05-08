ΑΕΚ – Ρίτας: Κινητοποίηση από τους οπαδούς της Ένωσης ενόψει του τελικού στο BCL

Η ΑΕΚ νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final 4 του BCL και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που θα γίνει το Σάββατο (09.05.2026, 21:00, Newsit.gr).

Η ΑΕΚ θα παλέψει κόντρα στην Ρίτας από τη Λιθουανία για να κατακτήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της, γεγονός που έχει φέρνει…. ξεσηκωμό στις τάξεις των οπαδών της.

Σύμφωνα δημοσιεύματα, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες, τόσο από την ΚΑΕ ΑΕΚ, όσο και από ιδιώτες, ώστε να υπάρξουν πτήσεις τσάρτερ με προορισμό τη Βαρκελώνη τις επόμενες ώρες.

Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των φίλων της Ένωσης θα αυξηθεί σημαντικά στον μεγάλο τελικό, δείγμα της μεγάλης διάθεσης όλων να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.