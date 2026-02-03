Αθλητικά

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12 τελικό: Αποκλεισμός στα πέναλτι για την Εθνική πόλο των γυναικών

Η γαλανόλευκη θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

20:33 | 03.02.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
20:33 | 03.02.2026
Μοιραία η Μυριοκεφαλιτάκη
20:33 | 03.02.2026

Αποκλεισμό στα πέναλτι και τώρα χάλκινο μετάλλιο

20:33 | 03.02.2026
Το έχασε και πάλι η Ελλάδα και τέλος!
20:32 | 03.02.2026
3-4 για την Ουγγαρία
20:32 | 03.02.2026
Το έχασε η Σιούτη
20:31 | 03.02.2026
3-3 απαντάει ξανά η Ουγγαρία!
20:31 | 03.02.2026
3-2 για την Ελλάδα με την Τριχά!
20:31 | 03.02.2026
2-2 ισοφαρίζουν ξανά οι Ουγγαρέζες!
20:30 | 03.02.2026
2-1 για την Ελλάδα στα πέναλτι, με την Νίνου!
20:29 | 03.02.2026
1-1 ισοφαρίζει η Ουγγαρία στα πέναλτι!
20:29 | 03.02.2026
1-0 για την Ελλάδα με την Πάτρα!
20:26 | 03.02.2026
Άστοχη η Ουγγαρία στο πρώτο πέναλτι!
20:26 | 03.02.2026
8-8 τελείωσε ο ημιτελικός
20:24 | 03.02.2026
Βγάλαμε την άμυνα και ο ημιτελικός θα κριθεί στα ΠΕΝΑΛΤΙ
20:22 | 03.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 8-8 από την Ελευθερία Πλευρίτου
20:22 | 03.02.2026
Αποβολή και παραπάνω για την Ελλάδα
20:21 | 03.02.2026
Βγάλαμε την άμυνα, ένα λεπτό ακόμα!
20:20 | 03.02.2026
7-8 με ΓΚΟΟΟΛ της Σιούτη
20:19 | 03.02.2026
6-8 για την Ουγγαρία και με την πλάτη στον τοίχο η Ελλάδα
20:18 | 03.02.2026

Με παίκτρια λιγότερη η γαλανόλευκη. Αποβλήθηκε η Τριχά και τάιμ άουτ για την Ουγγαρία

20:18 | 03.02.2026
Δύο λεπτά ακόμα
20:16 | 03.02.2026
6-7 και πάλι μπροστά η Ουγγαρία
20:15 | 03.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 6-6! Η Ελένη Ξενάκη φέρνει τον ημιτελικό στα ίσια
20:14 | 03.02.2026
Τρία λεπτά ακόμα, παραμένει το 5-6, δεν βρίσκουμε το πολυπόθητο γκολ της ισοφάρισης
20:14 | 03.02.2026
5 λεπτά ακόμα, παραμένει 5-6
20:13 | 03.02.2026

Τουλάχιστον βγάλαμε μεγάλη άμυνα με παίκτρια λιγότερη

20:12 | 03.02.2026
Το έχασε η Ελευθερία Πλευρίτου!
20:10 | 03.02.2026
Κέρδισε πέναλτι η Ελλάδα!
20:10 | 03.02.2026

Χάσαμε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση

20:09 | 03.02.2026

Έβγαλε άμυνα η Ελλάδα και κέρδισε και αποβολή

20:09 | 03.02.2026
Πρώτη επίθεση για την Ουγγαρία
20:07 | 03.02.2026
Ξεκινάει το τέταρτο οκτάλεπτο
20:05 | 03.02.2026
Τέλος τρίτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 5-6
20:05 | 03.02.2026

Χάσαμε ακόμα μία ευκαιρία

20:04 | 03.02.2026
Το γκολ της Πλευρίτου
20:03 | 03.02.2026

Πρέπει να σκοράρουμε στην παίκτρια παραπάνω

20:03 | 03.02.2026
Ένα λεπτό ακόμα! Τάιμ άουτ από τον Χάρη Παυλίδη
20:01 | 03.02.2026

Στα γαλανόλευκα μπλοκ η μπάλα και οι Μαγυάρες χάνουν ακόμα μία επίθεση στην παίκτρια παραπάνω

 

20:00 | 03.02.2026
Τρία λεπτά ακόμα για το τέλος του τρίτου οκταλέπτου
19:59 | 03.02.2026
5-6 μπροστά και πάλι η Ουγγαρία
19:54 | 03.02.2026
19:52 | 03.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΟΛ στην παραπάνω και 5-5 για την Ελλάδα!

Σκόρερ η Ελευθερία Πλευρίτου

19:52 | 03.02.2026
ΓΚΟΟΟΛ από τη Μυριοκεφαλιτάκη και 4-5!
19:51 | 03.02.2026
Η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στη Μυριοκεφαλιτάκη, όμως ο προπονητής της Ουγγαρίας έκανε challenge

Τελικά παίζουμε απλά με παίκτρια παραπάνω

19:50 | 03.02.2026
Το γκολ της Ξενάκη
19:48 | 03.02.2026
Γκολ για την Ουγγαρία και 3-5

Πάλι με δύο γκολ πίσω η γαλανόελυκη

19:44 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το τρίτο οκτάλεπτο
19:44 | 03.02.2026
19:43 | 03.02.2026

Αν βελτιώσουμε την επίθεση μας, έχουμε μεγάλη τύχη να γυρίσουμε το ματς

19:42 | 03.02.2026
Τέλος δεύτερου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 3-4
19:41 | 03.02.2026
ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα και 3-4! Η Ξενάκη μειώνει στο γκολ
19:40 | 03.02.2026
Το δεύτερο γκολ της Ελλάδας με τη Σιούτη
19:38 | 03.02.2026
Έχουμε σπάσει τα δοκάρια οι πολίστριες του Χάρη Παυλίδη, παραμένει το 2-4
19:36 | 03.02.2026
19:35 | 03.02.2026
Το γκολ της Νίνου
19:34 | 03.02.2026
2-4 άμεση απάντηση από την Ουγγαρία

Κάθε φορά που σκοράρουμε, απαντούν αμέσως οι αντίπαλες

19:33 | 03.02.2026
Επιτέλους ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα!

Εξαιρετικό σουτ της Σιούτη και 2-3

19:31 | 03.02.2026
Η Ελλάδα έχασε ακόμα και πέναλτι!

Η Βάσω Πλευρίτου δεν μπόρεσε να νικήσει την τερματοφύλακα της Ουγγαρίας

19:30 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο
19:29 | 03.02.2026

H Ουγγαρία βρήκε δύο μεγάλα σουτ με τις Γκάρντα και Τίμπα, την ώρα που η Ελλάδα ιδρώνει για να πετύχει ένα γκολ

19:28 | 03.02.2026
Τέλος πρώτου οκταλέπτου: Ελλάδα - Ουγγαρία 1-3
19:27 | 03.02.2026
Η Σταματοπούλου έπιασε πέναλτι και κράτησε όρθια την Ελλάδα
19:26 | 03.02.2026
Γκολ για την Ουγγαρία και 1-3
19:24 | 03.02.2026
Επιτέλους ΓΚΟΟΟΟΛ για την Ελλάδα μέσω VAR και 1-2!

Η Ειρήνη Νίνου είναι η σκόρερ της Ελλάδας

19:22 | 03.02.2026
0-2 η Ουγγαρία

Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για την ομάδα μας που δεν μπορεί να σκοράρει με τίποτα

19:22 | 03.02.2026

Το πρώτο γκολ του ημιτελικού μπήκε μετά από 6 λεπτά αγώνα

19:21 | 03.02.2026
Πέναλτι για την Ουγγαρία και 0-1
19:20 | 03.02.2026
Ούτε τώρα!

Σουτ της Βάσως Πλευρίτου, στο δοκάρι η μπάλα

19:18 | 03.02.2026

Εξαιρετική επέμβαση από τη Σταματοπούλου

19:18 | 03.02.2026

Οι άμυνες των δύο ομάδων λειτουργούν άψογα

19:18 | 03.02.2026
Ημιτελικός για γερά νεύρα

Χωρίς σκορ στα τρία πρώτα λεπτά

19:16 | 03.02.2026

Χάσαμε ευκαιρία στην παίκτρια παραπάνω

19:15 | 03.02.2026

Βγήκε η πρώτη άμυνα

19:10 | 03.02.2026
Ξεκίνησε ο μεγάλος ημιτελικός, πρώτη επίθεση για την Ουγγαρία
19:09 | 03.02.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου
19:08 | 03.02.2026

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη είναι η μοναδική αήττητη της διοργάνωσης

19:07 | 03.02.2026
Η Εθνική γυναικών έχει κερδίσει την Ουγγαρία δύο σερί φορές σε τελικό!

Ελλάδα - Ουγγαρία 12-9 (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη)

Ελλάδα - Ουγγαρία 13-9 (World Cup)

19:05 | 03.02.2026
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι, Αουμπέλι, Κέζτελι, Λεϊμέτερ, Ριμπάνσκα, Φάραγκο, Γκάρντα, Γκολοπένζα, Τίμπα.

19:05 | 03.02.2026
Το πρόγραμμα των τελικών

Μικρός τελικός: 05/02 19:15

Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15

19:04 | 03.02.2026
Το πρόγραμμα των ημιτελικών

03/02 19:15 Ελλάδα - Ουγγαρία

03/02 21:15 Ολλανδία - Ιταλία

19:04 | 03.02.2026
Η Ελλάδα θα επιδιώξει να προκριθεί για πέμπτη φορά στην ιστορία της στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού πόλο γυναικών
19:03 | 03.02.2026

Οι δύο ομάδες διεκδικούν μία θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αλλά και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου

19:03 | 03.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο ημιτελικό της Εθνικής πόλο των γυναικών με αντίπαλο την Ουγγαρία 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
122
121
111
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo