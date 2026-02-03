Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12 τελικό: Αποκλεισμός στα πέναλτι για την Εθνική πόλο των γυναικών

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Ουγγαρία για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Αποκλεισμό στα πέναλτι και τώρα χάλκινο μετάλλιο
Με παίκτρια λιγότερη η γαλανόλευκη. Αποβλήθηκε η Τριχά και τάιμ άουτ για την Ουγγαρία
Τουλάχιστον βγάλαμε μεγάλη άμυνα με παίκτρια λιγότερη
Χάσαμε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση
Έβγαλε άμυνα η Ελλάδα και κέρδισε και αποβολή
Χάσαμε ακόμα μία ευκαιρία
Πρέπει να σκοράρουμε στην παίκτρια παραπάνω
Στα γαλανόλευκα μπλοκ η μπάλα και οι Μαγυάρες χάνουν ακόμα μία επίθεση στην παίκτρια παραπάνω
Σκόρερ η Ελευθερία Πλευρίτου
Τελικά παίζουμε απλά με παίκτρια παραπάνω
Πάλι με δύο γκολ πίσω η γαλανόελυκη
Αν βελτιώσουμε την επίθεση μας, έχουμε μεγάλη τύχη να γυρίσουμε το ματς
Κάθε φορά που σκοράρουμε, απαντούν αμέσως οι αντίπαλες
Εξαιρετικό σουτ της Σιούτη και 2-3
Η Βάσω Πλευρίτου δεν μπόρεσε να νικήσει την τερματοφύλακα της Ουγγαρίας
H Ουγγαρία βρήκε δύο μεγάλα σουτ με τις Γκάρντα και Τίμπα, την ώρα που η Ελλάδα ιδρώνει για να πετύχει ένα γκολ
Η Ειρήνη Νίνου είναι η σκόρερ της Ελλάδας
Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για την ομάδα μας που δεν μπορεί να σκοράρει με τίποτα
Το πρώτο γκολ του ημιτελικού μπήκε μετά από 6 λεπτά αγώνα
Σουτ της Βάσως Πλευρίτου, στο δοκάρι η μπάλα
Εξαιρετική επέμβαση από τη Σταματοπούλου
Οι άμυνες των δύο ομάδων λειτουργούν άψογα
Χωρίς σκορ στα τρία πρώτα λεπτά
Χάσαμε ευκαιρία στην παίκτρια παραπάνω
Βγήκε η πρώτη άμυνα
Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη είναι η μοναδική αήττητη της διοργάνωσης
Ελλάδα - Ουγγαρία 12-9 (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη)
Ελλάδα - Ουγγαρία 13-9 (World Cup)
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη, Νίνου, Πάτρα, Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.
Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι, Αουμπέλι, Κέζτελι, Λεϊμέτερ, Ριμπάνσκα, Φάραγκο, Γκάρντα, Γκολοπένζα, Τίμπα.
Μικρός τελικός: 05/02 19:15
Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15
03/02 19:15 Ελλάδα - Ουγγαρία
03/02 21:15 Ολλανδία - Ιταλία
Οι δύο ομάδες διεκδικούν μία θέση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αλλά και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο ημιτελικό της Εθνικής πόλο των γυναικών με αντίπαλο την Ουγγαρία