Ελλάδα – Ουγγαρία: Η ώρα του ημιτελικού της εθνικής πόλο γυναικών και το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα

Η Εθνική πόλο των γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, ένα βήμα πριν τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Η Εθνική πόλο γυναικών έχει… καλές πρόσφατες αναμνήσεις, στα ματς με την Ουγγαρία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Μαγυάρων, προκειμένου να ανέβει στην κορυφή του βάθρου, τόσο στο World Cup της Κίνας, τον περασμένο Απρίλιο (13-9), όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, τον Ιούλιο (12-9).

Το απόγευμα της Τρίτης (03.02.2026, 19:15) η γαλανόλευκη θα δώσει μάχη για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, για πέμπτη φορά στην ιστορία της, και να διεκδικήσει τον τίτλο που λείπει από τη συλλογή του.

Το πρώτο σπριντ είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 19:15. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Δύο ώρες μετά (21:15) θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξύ της Ολλανδίας με την Ιταλία.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

3/2 19:15 Ελλάδα – Ουγγαρία

3/2 21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών

5/2 19:15 Μικρός Τελικός

5/2 21:15 Μεγάλος Τελικός