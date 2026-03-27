Ελλάδα – Παραγουάη 0-1: Ήττα για την «άνευρη» Εθνική ποδοσφαίρου στο φιλικό παιχνίδι του «Καραϊσκάκης»

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας εμφανίστηκε χωρίς ενέργεια και… ιδέες κόντρα στην Παραγουάη, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 1-0 σε φιλική αναμέτρηση στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”.

Όντας πολύ κακή δημιουργικά, η Εθνική ποδοσφαίρου έφτιαξε ελάχιστες ευκαιρίες για γκολ κόντρα στην Παραγουάη και έμεινε δικαίως στο “μηδέν” επιθετικά, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να πάρουν το διπλό στο πρώτο φιλικό ματς του Μαρτίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δοκίμασε πολλούς παίκτες στο ματς και όλους τους ταλαντούχους μεσοεπιθετικούς του ρόστερ του, αλλά δεν μπόρεσε να εμφανίσει μία ομάδα αντίστοιχη αυτής που προκάλεσε υψηλές προσδοκίες στα προκριματικά του Μουντιάλ. Επόμενο παιχνίδι πλέον για τη “γαλανόλευκη” κόντρα στην Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Δείτε εδώ το Live του αγώνα

Το παιχνίδι

Η Εθνική Ελλάδας είχε την υπεροχή στον αγώνα από το ξεκίνημα, αλλά δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει φάσεις για γκολ, με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην έχουν ιδιαίτερη ενέργεια στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις στο 5ο λεπτό ο Δουβίκας είχε πάντως την ευκαιρία για ένα γκολ, αλλά αστόχησε “τσιμπώντας” την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Παραγουάης.

Η επόμενη καλή στιγμή άργησε όμως να έρθει, αφού στο 39′ ο Τζόλης είχε μία ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει εστία.

Η καλύτερη φάση του ματς για την Εθνική Ελλάδας ήρθε όμως στο 41′, με τον Δουβίκα να υποδέχεται ωραία την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και να πλασάρει υπό καλές προϋποθέσεις, αλλά το σουτ του δεν είχε την απαραίτητη δύναμη για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το 0-0 παρέμεινε έτσι στο πρώτο ημίχρονο, αφού ούτε η Παραγουάη κατάφερε να “απειλήσει” ουσιαστικά την εστία του Βλαχοδήμου. Το γκολ ήρθε όμως για τους φιλοξενούμενους στην πρώτη τους φάση στο δεύτερο μέρος.

Μετά από μία πρώτη “απειλή” από την Ελλάδα με σουτ του Μπακασέτα, η Παραγουάη άνοιξε το σκορ με ωραία κομπίνα και δυνατό συρτό σουτ του Γκόμεζ στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Εθνική μας προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς Κωνσνταντέλια και Τετέι, αλλά η Εθνική μας Ομάδα συνέχισε να μη βρίσκει διαδρόμους προς την εστία του Ολιβέιρα.

Οι Παραγουανοί ήταν μάλιστα αυτοί που βρέθηκαν κοντά και σε ένα δεύτερο γκολ, με τον Βλαχοδήμο να αναγκάζεται σε μία σπουδαία επέμβαση για να κρατήσει τη “γαλανόλευκη” στο παιχνίδι.

Πλην κάποιων μακρινών σουτ όμως, με τον Τριάντη να δοκιμάζει τα πόδια του αφού πέρασε στο ματς επίσης ως αλλαγή, η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε ούτε να… πλησιάσει στην ισοφάριση.

Η Παραγουάη έφυγε έτσι με το διπλό από το Καραϊσκάκης και η Εθνική Ελλάδας ελπίζει πλέον να εμφανίσει καλύτερο πρόσωπο στο επόμενο φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

Οι συνθέσεις στο Ελλάδα – Παραγουάη

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Μαυροπάνος (84′ Ρέτσος), Χατζηδιάκος, Ρότα (76′ Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76′ Τσιμίκας), Κουρμπέλης (62′ Τριάντης), Μουζακίτης (76′ Ζαφείρης), Μπακασέτας (62′ Κωνσταντέλιας), Τζόλης (62′ Τεττέη), Καρέτσας (62′ Μασούρας), Δουβίκας (86′ Παυλίδης).

Παραγουάη: Ολβέιρα, Γκ. Γκόμεθ, Αλντερέτε (62′ Γκαλάρζα), Αλόνσο, Μπενίτεθ, Ρομέρο (80′ Οζέντα), Ντ. Γκόμεθ (61′ Μαουρίσιο), Μπομπαντίγια (61′ Κανάλε), Αλμιρόν (69′ Σόσα), Ενσίκο (69′ Καμπαγέρο), Σανάμπρια.