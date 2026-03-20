Ελλάδα – Παραγουάη: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το φιλικό παιχνίδι στο «Καραϊσκάκης»

Η Εθνική ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Παραγουάη στις 27 Μαρτίου 2026
Οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία / ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για το πρώτο της φιλικό παιχνίδι μέσα στον Μάρτιο και η ΕΠΟ ξεκίνησε τη διάθεση των εισιτηρίων.

Έχοντας αποκλειστεί στα προκριματικά του Μουντιάλ, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν έχει επίσημες υποχρεώσεις το επόμενο διάστημα, αλλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τσεκάρει τους παίκτες του σε δύο φιλικά ματς, με Παραγουάη και Ουγγαρία.

Η ενημέρωση από την ΕΠΟ

Σε κάθε παιχνίδι της Εθνικής υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η στήριξη του κόσμου είναι εντυπωσιακή και το ίδιο αναμένεται στον αγώνα με την Παραγουάη, στον οποίο σημασία έχει η έμπρακτη στήριξη προς τους διεθνείς και τον προπονητή τους ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους στο προσεχές Nations League.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης: pame-ethniki.gr και ticketmaster.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά εισιτηρίων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνει η Ομοσπονδία.

