Ελλάδα – Σερβία 16-15: Επική ανατροπή για την εθνική πόλο και πρώτη νίκη στο προκριματικό τουρνουά του World Cup

Τι κι αν η Σερβία προηγήθηκε με 11-4 στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Εθνική πόλο των Ανδρών δεν τα παράτησε ποτέ, πάλεψε μέχρι το τέλος και κατάφερε να κάνει μία επική ανατροπή, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 16-15 με γκολ του Αργυρόπουλου.

Την πρώτη της νίκη στο προκριματικό τουρνουά του World Cup, που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, πανηγύρισε η Εθνική πόλο. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, πραγματοποιώντας μία φοβερή ανατροπή, νίκησε τη Σερβία με 16-15 για τη 2η αγωνιστική, αφήνοντας με τον καλύτερο τρόπο πίσω την οριακή ήττα από την Ουγγαρία στην πρεμιέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον η εθνική πόλο θέλει τη νίκη κόντρα στην Ολλανδία για να καταφέρει να έχει ελπίδες να περάσει στην τετράδα των προκριματικών.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-7, 6-3, 3-1.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

Ολλανδία – Ουγγαρία 15-16

Ελλάδα – Σερβία 16-15

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

8/4 13:30 Σερβία – Ουγγαρία

8/4 17:30 Ολλανδία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον Α’ Όμιλο

Ουγγαρία 5 (+1)

Ελλάδα 3 (0)

Σερβία 3 (+3)

Ολλανδία 1 (-4)