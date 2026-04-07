Ελλάδα – Σερβία 16-15: Επική ανατροπή για την εθνική πόλο και πρώτη νίκη στο προκριματικό τουρνουά του World Cup

Η γαλανόλευκη βρέθηκε πίσω ακόμα και με 7 γκολ, ωστόσο κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι στο φινάλε
Τι κι αν η Σερβία προηγήθηκε με 11-4 στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Εθνική πόλο των Ανδρών δεν τα παράτησε ποτέ, πάλεψε μέχρι το τέλος και κατάφερε να κάνει μία επική ανατροπή, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 16-15 με γκολ του Αργυρόπουλου.

Την πρώτη της νίκη στο προκριματικό τουρνουά του World Cup, που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, πανηγύρισε η Εθνική πόλο. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, πραγματοποιώντας μία φοβερή ανατροπή, νίκησε τη Σερβία με 16-15 για τη 2η αγωνιστική, αφήνοντας με τον καλύτερο τρόπο πίσω την οριακή ήττα από την Ουγγαρία στην πρεμιέρα.

Πλέον η εθνική πόλο θέλει τη νίκη κόντρα στην Ολλανδία για να καταφέρει να έχει ελπίδες να περάσει στην τετράδα των προκριματικών.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 4-7, 6-3, 3-1.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

Ολλανδία – Ουγγαρία 15-16
Ελλάδα – Σερβία 16-15

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

8/4 13:30 Σερβία – Ουγγαρία
8/4 17:30 Ολλανδία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον Α’ Όμιλο

Ουγγαρία 5 (+1)
Ελλάδα 3 (0)
Σερβία 3 (+3)
Ολλανδία 1 (-4)

