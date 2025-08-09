“Δυνατό” φιλικό για την Ελλάδα. Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την ισχυρή Σερβία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το προσεχές Eurobasket.
Ελλάδα – Σερβία 66-76 Τελικό: «Πάρτι» ο Γιόκιτς στο φιλικό – «Πάλεψε» για την ανατροπή η Εθνική μπάσκετ
1:15 για τη λήξη
3:30 για τη λήξη
Άστοχος στην πρώτη
Φάουλ και βολές για τον γιόκιτς
6:11 για τη λήξη του αγώνα
Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς
Φάουλ και βολές για τον Μπογκντάνοβιτς
Τρομερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο
Τάιμ άουτ
Έφτασε τους 15 πόντους στο ματς
Βολές για τον Γκούντουριτς
1:01 για το τελος της τρίτης περιόδου
Φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Σαμοντούροφ και δυο βολές
Φάουλ και βολές για την Σερβία με τον Πετρούσεφ
Φάουλ και βολές για την Σερβία
Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στο παρκέ
Τρομερή τάπα του Παπανικολάου στον Γιόβιτς
Φάουλ και βολές ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Αντιαθλητικό στον Γιόκιτς
Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς
Φάουλ ο Γιόκιτς στον Σλούκα και τρεις βολές
Πέντε λεπτά στην δεύτερη περίοδο και η Ελλάδα έχει μόνο το κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο
6:40 για το ημίχρονο - Τάιμ άουτ στο ματς
Πέρασε πάνω από 1,5 λεπτό στην δεύτερη περίοδο και ακόμα δεν έχουμε καλάθι από τις δυο ομάδες
Σερβία: 8/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 9 ριμπάουντ (4 αμυντικά - 5 επιθετικά), 6 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα
Ελλάδα: 7/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 0/1 βολή, 4 ριμπάουντ (2 αμυντικά - 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ
Βολές για τον Τρίσταν Βούκσεβιτς
2:18 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Τάιμ άουτ
Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς
Χαμένη η βολή από τον Κατσίβελη
Όλα έτοιμα γι την έναρξη του φιλικού αγώνα
Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος, ακούγεται αυτός της Ελλάδας
Το παιχνίδι γίνεται στη Λεμεσό για το τουρνουά ECOMMBX
Αυτή τη στιγμή έχουμε τις παρουσιάσεις των δυο ομάδων
Ο Βασίλης Σπανούλης άφησε εκτός αποστολής για την αποψινή αναμέτρηση τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο
Η Εθνική έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στηνΚύπρο, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα μπει από βδομάδα σε φουλ πρόγραμμα, αλλά και τους τραυματίες Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη. Αντιθέτως, για τους Σέρβους θα είναι διαθέσιμος ο Νίκολα Γιόκιτς.
Το αποψινό παιχνίδι, όπως και εκείνο με το Ισραήλ (10.08.2025, 20:30) που ακολουθεί θα φιλοξενηθούν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, όπου θα γίνουν οι αγώνες της γαλανόλευκης στον όμιλό της στο μεγάλο ραντεβού Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
Οι 14 παίκτες της Σερβίας του Σβέτισλαβ Πέσιτς
Πετρούσεβ, Ν. Γιόβιτς, Μπογκντάνοβιτς, Κοπρίβιτσα, Μαρίνκοβιτς, Βούκτσεβιτς, Ντόμπριτς, Γιόκιτς, Γκούντουριτς, Σ. Γιόβιτς, Νταβίντοβατς, Αβράμοβιτς, Μιλουτίνοβ και Τόπιτς
Οι 14 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή της Ελλάδας
Παπανικολάου, Σλούκας, Λαρεντζάκης, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Αντετοκούνμπο, Κατσίβελης, Καλαϊτζάκης, Χουγκάζ, Καραγιαννίδης, Σαμοντούροβ, Νικολαΐδης και Μπαζινας
Η γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την ισχυρή Σερβία, σε τουρνουά στην Κύπρο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του δεύτερου φιλικού της Εθνικής μπάσκετ, στην προετοιμασία για το Eurobasket 2025
