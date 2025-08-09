Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ελλάδα – Σερβία 66-76 Τελικό: «Πάρτι» ο Γιόκιτς στο φιλικό – «Πάλεψε» για την ανατροπή η Εθνική μπάσκετ

Νέο “τεστ” για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να απουσιάζει και αυτή τη φορά
(ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Τουρνουά "ECOMMBX Cup"
Ματς προετοιμασίας ενόψει Eurobasket
(ΦΩΤΟ Eurokinissi)

“Δυνατό” φιλικό για την Ελλάδα. Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την ισχυρή Σερβία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το προσεχές Eurobasket.

22:21 | 09.08.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:21 | 09.08.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για την Σερβία επί της Ελλάδας (66-76) σε φιλικό στην Κύπρο
22:20 | 09.08.2025
66-76 ο Γιόκιτς
22:17 | 09.08.2025

1:15 για τη λήξη

22:14 | 09.08.2025
66-74 με τον Αβράμοβιτς και τάιμ άουτ
22:14 | 09.08.2025
66-72 η Σερβία με τον Αβράμοβιτς
22:13 | 09.08.2025
66-69 με τον Μήτογλου
22:13 | 09.08.2025

3:30 για τη λήξη

22:13 | 09.08.2025
63-69 το σκορ
22:13 | 09.08.2025

Άστοχος στην πρώτη

22:12 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για τον γιόκιτς

22:10 | 09.08.2025
63-68 με το τρίπομτο του Σλούκα
22:10 | 09.08.2025
60-68 με τον Παπανικολάου
22:09 | 09.08.2025
57-68 και πάλι ο Γιόκιτς για την Σερβία
22:09 | 09.08.2025
57-66 με τον Παπανικολάου
22:07 | 09.08.2025
54-66 με τον Γιόκιτς
22:07 | 09.08.2025
54-64 με τις βολές του Γιόκιτς
22:06 | 09.08.2025

6:11 για τη λήξη του αγώνα

22:06 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς

22:04 | 09.08.2025
54-62 με τον Ντόρσεϊ, που έγινε και αυτός διψήφιος
22:04 | 09.08.2025
51-62 η Σερβία
22:03 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για τον Μπογκντάνοβιτς

22:02 | 09.08.2025

Τρομερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο

22:02 | 09.08.2025
51-62 από τον Μιλουτίνοφ
22:01 | 09.08.2025
51-60 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, σε άμυνα του Μιλουτίνοφ
22:00 | 09.08.2025

Τάιμ άουτ

21:59 | 09.08.2025
60-49 με τον Μπογκντάνοβιτς
21:59 | 09.08.2025
49-57 με τον Μπογκντάνοβιτς
21:58 | 09.08.2025
49-55 με τον Λαρεντζάκη
21:55 | 09.08.2025
47-55 στο τέλος της τρίτης περιόδου
21:54 | 09.08.2025

Έφτασε τους 15 πόντους στο ματς

21:54 | 09.08.2025
47-55 με τον Μήτογλου
21:54 | 09.08.2025
44-55 η Σερβία στο +11 για πρώτη φορά
21:53 | 09.08.2025

Βολές για τον Γκούντουριτς

21:53 | 09.08.2025

1:01 για το τελος της τρίτης περιόδου

21:51 | 09.08.2025
44-53 με τον Νίκολα Γιόβιτς και τάιμ άουτ
21:50 | 09.08.2025
44-51 η Ελλάδα
21:50 | 09.08.2025
21:48 | 09.08.2025
Τάιμ άουτ - 2:14 για το τέλος της 3ης περιόδου
21:48 | 09.08.2025

Φάουλ του Μιλουτίνοφ στον Σαμοντούροφ και δυο βολές

21:46 | 09.08.2025
43-51 η Ελλάδα
21:46 | 09.08.2025
42-51 με τον Λαρεντζάκη και θα έχει και μια βολή
21:45 | 09.08.2025
40-51 με 1/2 βολές ου Πετρούσεφ
21:45 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για την Σερβία με τον Πετρούσεφ

21:41 | 09.08.2025
40-50 με 1/2 βολές από την Σερβία
21:41 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για την Σερβία

21:40 | 09.08.2025
40-49 με τον Μήτογλου
21:40 | 09.08.2025
38-49 ο Γιόβιτς
21:40 | 09.08.2025
38-47 η Σερβία
21:37 | 09.08.2025
38-45 μειώνει η Ελλάδα με τον Ντόρσεϊ
21:37 | 09.08.2025
36-45 η Ελλάδα με τον Σλούκα
21:35 | 09.08.2025
34-45 η Σερβία μπροστά
21:35 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς

21:32 | 09.08.2025
Τρίτο δεκάλεπτο στο φιλικό
21:31 | 09.08.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στο παρκέ

21:17 | 09.08.2025
34-43 το σκορ του ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
21:16 | 09.08.2025
34-43 ο Γιόβιτς υπό την πίεση του Κώστα Αντετοκούνμπο
21:16 | 09.08.2025

Τρομερή τάπα του Παπανικολάου στον Γιόβιτς

21:15 | 09.08.2025
Τάιμ άουτ - Ο Γιόκιτς αγγίζει ήδη το double-double με 10 πόντους και 9 ασίστ
21:14 | 09.08.2025
41-34 με μία βολή του Κώστα Αντετοκούνμπο
21:13 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Αντιαθλητικό στον Γιόκιτς

21:12 | 09.08.2025
33-41 με τον Γιόκιτς και πάλι η Σερβία
21:11 | 09.08.2025
33-39 ο Γιόκιτς
21:10 | 09.08.2025
33-37 ο Μήτογλου και πάλι μπροστά στον Γιόκιτς
21:10 | 09.08.2025
31-37 με τον Γιόκιτς η Σερβία
21:09 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς

21:09 | 09.08.2025
21:08 | 09.08.2025
31-36 με τον Μπογκντάνοβιτς
21:05 | 09.08.2025
31-34 μειώνει η εθνική με τις βολές του Σλούκα
21:04 | 09.08.2025

Φάουλ ο Γιόκιτς στον Σλούκα και τρεις βολές

21:03 | 09.08.2025
28-34 η Σερβία
21:03 | 09.08.2025

Πέντε λεπτά στην δεύτερη περίοδο και η Ελλάδα έχει μόνο το κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο

21:00 | 09.08.2025
28-31 με ντράιβ του Αβράμοβιτς
20:58 | 09.08.2025

6:40 για το ημίχρονο - Τάιμ άουτ στο ματς

20:57 | 09.08.2025
28-29 η Σερβία με τον Μαρίνκοβιτς
20:56 | 09.08.2025
28-26 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
20:55 | 09.08.2025

Πέρασε πάνω από 1,5 λεπτό στην δεύτερη περίοδο και ακόμα δεν έχουμε καλάθι από τις δυο ομάδες

20:52 | 09.08.2025
Δεύτερο δεκάλεπτο στο φιλικό
20:52 | 09.08.2025

Σερβία: 8/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 9 ριμπάουντ (4 αμυντικά - 5 επιθετικά), 6 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα

Ελλάδα: 7/9 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 0/1 βολή, 4 ριμπάουντ (2 αμυντικά - 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ

20:49 | 09.08.2025
26-26 το σκορ στο τέλος της 1ης περιόδου
20:49 | 09.08.2025
26-26 με τον Λαρεντζάκη
20:48 | 09.08.2025
23-26 η Σερβία μπροστά στο σκορ
20:48 | 09.08.2025

Βολές για τον Τρίσταν Βούκσεβιτς

20:47 | 09.08.2025
23-24 μπροστά η Σερβία
20:46 | 09.08.2025
23-23 με τον Βούκσεβιτς, που θα έχει και μια βολή
20:46 | 09.08.2025
23-21 η Σερβία
20:46 | 09.08.2025
23-19 με κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
20:46 | 09.08.2025
21-19 μειώνει η Σερβία
20:45 | 09.08.2025

2:18 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:43 | 09.08.2025

Τάιμ άουτ

20:43 | 09.08.2025
21-17 και πάλι ο Μήτογλου
20:42 | 09.08.2025
19-17 με τον Σλούκα
20:42 | 09.08.2025
16-17 με τον Γιόβιτς
20:41 | 09.08.2025
16-14 με τον Μήτογλου
20:41 | 09.08.2025
14-14 με το ντράιβ του Γιόβιτς
20:41 | 09.08.2025
14-12 με 1/2 βολές του Γιόκιτς
20:40 | 09.08.2025

Φάουλ και βολές για τον Γιόκιτς

20:40 | 09.08.2025
14-11 με τον Σαμοντούροφ η Ελλάδα
20:37 | 09.08.2025
11-11 η απάντηση της Σερβίας με τον Πετρούσεφ
20:37 | 09.08.2025
11-9 η Ελλάδα με τον Μήτογλου
20:37 | 09.08.2025
9-9 με τον Μπογκντάνοβιτς
20:36 | 09.08.2025
9-7 με μακρινό τρίποντο του Ντόρσεϊ
20:35 | 09.08.2025
6-7 η Σερβία με τον Γιόκιτς
20:35 | 09.08.2025
6-5 η Ελλάδα με τον Ντόρσεϊ
20:35 | 09.08.2025
4-5 η Σερβία
20:34 | 09.08.2025
Εύστοχος από μέση απόσταση ο Μήτογλου για το 4-3
20:33 | 09.08.2025
2-3 με τον Αβράμοβιτς οι Σέρβοι
20:33 | 09.08.2025

Χαμένη η βολή από τον Κατσίβελη

20:33 | 09.08.2025
2-0 με τον Κατσίβελη, που θα έχει και μια βολή
20:32 | 09.08.2025
Τζάμπολ στον αγώνα
20:31 | 09.08.2025

Όλα έτοιμα γι την έναρξη του φιλικού αγώνα

20:28 | 09.08.2025
Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου στο αρχικό σχήμα της Ελλάδας
20:28 | 09.08.2025
Αβράμοβιτς, Μπογκντάνοβιτς, Γιόβιτς, Πετρούσεφ και Γιόκιτς οι πέντε πρώτοι της Σερβίας
20:25 | 09.08.2025

Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος, ακούγεται αυτός της Ελλάδας

20:25 | 09.08.2025

Το παιχνίδι γίνεται στη Λεμεσό για το τουρνουά ECOMMBX

20:24 | 09.08.2025
20:23 | 09.08.2025
20:21 | 09.08.2025

Αυτή τη στιγμή έχουμε τις παρουσιάσεις των δυο ομάδων

20:20 | 09.08.2025

Ο Βασίλης Σπανούλης άφησε εκτός αποστολής για την αποψινή αναμέτρηση τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο

20:19 | 09.08.2025

Η Εθνική έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στηνΚύπρο, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα μπει από βδομάδα σε φουλ πρόγραμμα, αλλά και τους τραυματίες Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη. Αντιθέτως, για τους Σέρβους θα είναι διαθέσιμος ο Νίκολα Γιόκιτς.

20:19 | 09.08.2025

Το αποψινό παιχνίδι, όπως και εκείνο με το Ισραήλ (10.08.2025, 20:30) που ακολουθεί θα φιλοξενηθούν στο Αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, όπου θα γίνουν οι αγώνες της γαλανόλευκης στον όμιλό της στο μεγάλο ραντεβού Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.

20:18 | 09.08.2025

Οι 14 παίκτες της Σερβίας του Σβέτισλαβ Πέσιτς

Πετρούσεβ, Ν. Γιόβιτς, Μπογκντάνοβιτς, Κοπρίβιτσα, Μαρίνκοβιτς, Βούκτσεβιτς, Ντόμπριτς, Γιόκιτς, Γκούντουριτς, Σ. Γιόβιτς, Νταβίντοβατς, Αβράμοβιτς, Μιλουτίνοβ και Τόπιτς

20:18 | 09.08.2025

Οι 14 παίκτες που βρίσκονται στην αποστολή της Ελλάδας

Παπανικολάου, Σλούκας, Λαρεντζάκης, Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Αντετοκούνμπο, Κατσίβελης, Καλαϊτζάκης, Χουγκάζ, Καραγιαννίδης, Σαμοντούροβ, Νικολαΐδης και Μπαζινας

20:18 | 09.08.2025

Η γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την ισχυρή Σερβία, σε τουρνουά στην Κύπρο

20:16 | 09.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του δεύτερου φιλικού της Εθνικής μπάσκετ, στην προετοιμασία για το Eurobasket 2025

20:16 | 09.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo