Ελλάδα – Τουρκία: Από γιγαντοοθόνες παρακολουθούν οι Έλληνες φίλαθλοι τον ημιτελικό του Eurobasket 2025

Στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» έχουν πάει πολλοί Έλληνες για να παρακολουθήσουν την Εθνική μπάσκετ στον ημιτελικό του Eurobasket κόντρα στην Τουρκία.

Εντυπωσιακές εικόνες στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» με πολύ κόσμο να έχει μαζευτεί για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας με την Τουρκία σε γιγαντοοθόνες.

Πολλοί φορούν φανέλες της Εθνικής Ελλάδας και κρατούν σημαίες της χώρας μας, ενώ ξεχωρίζει ένας φίλαθλος, που φοράει μία μπλούζα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φοράει παραδοσιακή ενδυμασία.