Ελλάδα – Τουρκία: Ένταση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων φιλάθλων μετά τον ημιτελικό του Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ ηττήθηκε με… κάτω τα χέρια από την Τουρκία (94-68), στην “ Arena Riga”, έμεινε εκτός τελικού στο Eurobasket και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση του 2025, κόντρα στη Φινλανδία, την Κυριακή (14.09.2025, 17:00).

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, έξω από το γήπεδο της Ρίγας, υπήρξε μικρή ένταση ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους.

A scuffle broke out outside the arena following the game between Greece and Turkiye #EuroBasket pic.twitter.com/wenEfXamRV — BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2025

Η κατάσταση δεν ξέφυγε από τον έλεγχο, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να επέμβουν.