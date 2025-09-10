Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία στα ημιτελικά του Eurobasket 2025: Η μέρα και οι ώρες των αγώνων

Ανακοινώθηκε το ακριβές πρόγραμμα των ημιτελικών
REUTERS
REUTERS/Ints Kalnins

Η προημιτελική φάση του Eurobasket ολοκληρώθηκε, με την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία να συνθέτουν την τετράδα των ημιτελικών.

Μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών, η FIBA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών. Οι αναμετρήσεις Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία θα διεξαχθούν την Παρασκευή (12/9/2025).

Πρώτη χρονικά θα είναι η αναμέτρηση των Γερμανών με τους Φινλανδούς, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:00

Στις 21:00 θα ξεκινήσει το απόλυτο ντέρμπι του φετινού Eurobasket, η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία.

Οι ημιτελικοί του Eurobasket

Παρασκευή 12/9

17:00 Γερμανία – Φινλανδία
21:00 Ελλάδα – Τουρκία

