Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία στα ημιτελικά του Eurobasket 2025: Η μέρα και οι ώρες των αγώνων

Η προημιτελική φάση του Eurobasket ολοκληρώθηκε, με την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία να συνθέτουν την τετράδα των ημιτελικών.

Μετά την ολοκλήρωση των προημιτελικών, η FIBA ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών. Οι αναμετρήσεις Ελλάδα – Τουρκία και Γερμανία – Φινλανδία θα διεξαχθούν την Παρασκευή (12/9/2025).

Πρώτη χρονικά θα είναι η αναμέτρηση των Γερμανών με τους Φινλανδούς, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:00.

Στις 21:00 θα ξεκινήσει το απόλυτο ντέρμπι του φετινού Eurobasket, η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία.

Οι ημιτελικοί του Eurobasket

Παρασκευή 12/9

17:00 Γερμανία – Φινλανδία

21:00 Ελλάδα – Τουρκία