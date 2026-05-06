Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Να «σκουπίσει» τους Ισπανούς για να προκριθεί σε τρίτο σερί Final Four θέλει το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο τρίτο ματς των πλέι οφ της Euroleague (06/05/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και έχει ως στόχο να κερδίσει για να κάνει το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.

Το νικητήριο τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην έδρα της Βαλένθια έφερε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ για τον Παναθηναϊκό και η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει να βγάλει «σκούπα» για πρώτη φορά σε σειρά αγώνων για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα μία θέση στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η Βαλένθια ταξίδεψε στην Αθήνα έχοντας την πίεση να βγάλει αντίδραση έχοντας χάσει δύο σερί εντός έδρας αγώνες και ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του ανέφερε ότι δεν θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού, ενώ εκθείασε τους πράσινους, χαρακτηρίζοντάς τους ως σπουδαίο αντίπαλο.

Ο Παναθηναϊκός μπροστά στο κατάμεστο T- Center θέλει να «καθαρίσει» τη δουλειά και να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό στο Final Four, ο οποίος έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε κερδίζοντας 3-0 τη Μονακό.

Αν οι πράσινοι προκριθούν στον ημιτελικό, θα είναι η τρίτη σερί συμμετοχή τους σε Final Four. Η πρώτη ήταν όταν κατάφεραν να κατακτήσουν τη διοργάνωση για να ράψουν το έβδομο αστέρι στη φανέλα του στο Βερολίνο, κερδίζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό.

Ο Κώστας Σλούκας θα απουσιάσει για τον Παναθηναϊκό, ενώ για τη Βαλένθια εκτός βρίσκεται ο Λόπεθ-Αροστέγκι.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ, Μίλαν Νέντοβιτς και Αρτούρας Σούκις.