Ελλάδα – Τουρκία live για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025

Η αποψινή είναι και η 10η παρουσία της Εθνικής στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι εύκολο, αφού μπροστά της βρίσκεται η Τουρκία, μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ούτε μια ήττα