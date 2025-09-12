Ελλάδα – Τουρκία live για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία, με σκοπό να την αποκλείσει, να επιστρέψει για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωμπάσκετ και να δώσει μάχη για την τρίτη κατάκτηση του τροπαίου.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε μεγάλη πρόκριση επί της Λιθουανίας. Η Τουρκία έκανε στην… άκρη την Πολωνία στα προημιτελικά και κυνηγάει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της μετά το 2001.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε καταλάβει την 10η θέση. Ο Αλπερέν Σενγκούν είναι ο κορυφαίος παίκτης των γειτόνων και ένας από τους καλύτερους του τουρνουά
Η αποψινή είναι και η 10η παρουσία της Εθνικής στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι εύκολο, αφού μπροστά της βρίσκεται η Τουρκία, μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ούτε μια ήττα
Στο παρελθόν, η «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη -με κορυφαίο της «όπλο» τον Γιάννη Αντετοκουνμπο- γνωρίζει ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία, να φτάσει στη διάκριση και να γράψει… ιστορία. Έφτασε μέχρι την τετράδα, γνωρίζοντας μόνο μια ήττα, στη φάση των ομίλων, από τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη.
Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η Εθνική μπάσκετ προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και θέλει -αρχικά- να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο
