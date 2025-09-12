Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία live για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025

Βγαίνει το δεύτερο "εισιτήριο" για τον τελικό του Eurobasket
ΦΩΤΟ REUTERS
Eurobasket 2025
Δεύτερος ημιτελικός
ΦΩΤΟ REUTERS/Ints Kalnins

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία, με σκοπό να την αποκλείσει, να επιστρέψει για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωμπάσκετ και να δώσει μάχη για την τρίτη κατάκτηση του τροπαίου.

20:47 | 12.09.2025

Η Ελλάδα δεν έχει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Στην Τουρκία, ο Αταμάν είδε τον Οσμάν να είναι διαθέσιμος

Τσεντί Οσμάν
Ελλάδα – Τουρκία: Ο Τσεντί Οσμάν θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Εθνική μπάσκετ στον ημιτελικό του Eurobasket 2025
Στην δωδεκάδα των Τούρκων ο Οσμάν
20:46 | 12.09.2025

Η εθνική έχει την στήριξη περισσότερων από 2.000 φιλων της στη Λετονία

Ελλάδα – Τουρκία: Οπαδοί τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο έξω από το γήπεδο του ημιτελικού στη Λετονία
Δίπλα στη “γαλανόλευκη” οι Έλληνες οπαδοί, σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση
20:45 | 12.09.2025
20:44 | 12.09.2025
20:44 | 12.09.2025

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε μεγάλη πρόκριση επί της Λιθουανίας. Η Τουρκία έκανε στην… άκρη την Πολωνία στα προημιτελικά και κυνηγάει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της μετά το 2001.

20:43 | 12.09.2025

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία επιστρέφει στα ημιτελικά ενός Ευρωμπάσκετ από το 2001, δηλαδή 24 χρόνια μετά, ενώ στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, αυτό του 2022 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε καταλάβει την 10η θέση. Ο Αλπερέν Σενγκούν είναι ο κορυφαίος παίκτης των γειτόνων και ένας από τους καλύτερους του τουρνουά

20:43 | 12.09.2025

Η αποψινή είναι και η 10η παρουσία της Εθνικής στην τετράδα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων. Το έργο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι εύκολο, αφού μπροστά της βρίσκεται η Τουρκία, μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χωρίς να έχει ούτε μια ήττα

20:43 | 12.09.2025
20:42 | 12.09.2025

Στο παρελθόν, η «επίσημη αγαπημένη» βρέθηκε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης τις εξής χρονιές: 1949 (3η, σε διοργάνωση που δεν διεξήχθησαν νοκ άουτ αγώνες, αλλά έπαιξαν όλοι με όλους), 1987 (1η), 1989 (2η), 1993 (4η), 1995 (4η), 1997 (4η), 2005 (1η), 2007 (4η), 2009 (3η).

20:42 | 12.09.2025

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη -με κορυφαίο της «όπλο» τον Γιάννη Αντετοκουνμπο- γνωρίζει ότι έχει μια μοναδική ευκαιρία, να φτάσει στη διάκριση και να γράψει… ιστορία. Έφτασε μέχρι την τετράδα, γνωρίζοντας μόνο μια ήττα, στη φάση των ομίλων, από τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη.

20:40 | 12.09.2025

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας το 2009, η Εθνική μπάσκετ προκρίνεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και θέλει -αρχικά- να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο

20:39 | 12.09.2025

Στον τελικό περιμένει η Γερμανία, που επικράτησε με σχετική ευκολία της Φινλανδίας

ο Φρανζ Βάγκνερ στο Γερμανία - Φινλανδία (ΦΩΤΟ REUTERS
Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025 και αναμονή για το Ελλάδα – Τουρκία
Βάγκνερ και Σρέντερ έστειλαν τη Γερμανία στον τελικό
20:39 | 12.09.2025

Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία, με σκοπό να την αποκλείσει στα ημιτελικά, να επιστρέψει για τέταρτη φορά στην ιστορία της σε τελικό Ευρωμπάσκετ και να δώσει μάχη για την τρίτη κατάκτηση του τροπαίου

20:39 | 12.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε ένα μεγάλο αγώνα για την Ελλάδα στο Eurobasket 2025

20:38 | 12.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
