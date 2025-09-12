Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025 και αναμονή για το Ελλάδα – Τουρκία

Η Γερμανία ήταν ασυναγώνιστη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ημιτελικού του Eurobasket. Η Φινλανδία έβγαλε ανταγωνιστικό πρόσωπο, αλλά οι Βάγκνερ και Σρέντερ την απέκλεισαν (98-86) και πέρασαν στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Γερμανία ήταν το φαβορί του ημιτελικού, η Φινλανδία έκανε ό,τι μπορούσε για να της βάλει.. δύσκολα, αλλά οι Σρέντερ και Βάγκνερ έκαναν επίδειξη δύναμης, νίκησαν τους Σκανδιναβούς και την οδήγησαν στον τελικό του Eurobasket.

Πλέον, η Γερμανία βρίσκεται ένα μόνο παιχνίδι μακριά από το να κατακτήσει Ευρωμπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το μακρινό 1993, όταν είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση, ενώ θέλει να καταφέρει κάτι που στο παρελθόν έχουν πετύχει μόνο Σοβιετική Ένωση, Γιουγκοσλαβία και Ισπανία, να είναι δηλαδή ταυτόχρονα Παγκόσμια πρωταθλήτρια και Πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντένις Σρέντερ για τη Γερμανία με double double, έχοντας 26 πόντους και 12 ασίστ. Ακόμη τρεις διψήφιοι για τους γηπέδουχους, οι Βάγκνερ με 22 πόντους αλλά και οι Τάις (10π.), Ντα Σίλβα (13π), Μπόγκα (10π)

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Νκαμουά με 21 πόντους, οι Βάλντονεν, Μούρινεν έχοντας από 12 αλλά και ο Μάρκανεν έχοντας 16. Μάλιστα ο άσος των Τζαζ έγραψε ιστορία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς έγινε ο δεύτερος Φινλάνδός με περισσότερους από 500 πόντους στο τουρνουά.

Το παιχνίδι…

Η Γερμανία μπήκε νωθρά στον ημιτελικό του Eurobasket. Η Φινλανδία το εκμεταλλεύτηκε και βρέθηκε να προηγείται με 7 πόντους (4-11), έχοντας τον έλεγχο του ματς. Με μπροστάρη τον Βάγκνερ και με τρίποντα, οι τυπικά γηπεδούχοι ψαλίδισαν τη διαφορά, υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους να υποπέσουν σε λάθη και τελικά πήραν για πρώτο φορά το προβάδισμα με 19-18 3:10 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Το ματς κύλησε στους δικούς τους ρυθμούς, έφτασαν στο +7, αλλά ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο στο +4 (30-26).

Οι 56 πόντοι του πρώτου δεκαλέπτου αποτελούν νέο ρεκόρ σκοραρίσματος για το πρώτο δεκάλεπτο ενός ημιτελικού στο Eurobasket.

Η Φινλανδία δέχθηκε αρκετά σερί στη δεύτερη περίοδο. Η Γερμανία έδειξε να… προελαύνει, ανεβάζοντας το σκορ στο 49-30, με τον Φρανζ Βάγκνερ να κάνει ματσάρα. Ο Εντσαμουά πήρε “μπρος” και “πλήγωσε” το καλάθι της Γερμανίας, που όμως συνέχισε να σκοράρει. Το συγκλονιστικό πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δυο ομάδες να σημειώνουν μαζί 108 πόντους (61-47).

Παρά την καλή είσοδο της Φινλανδίας στην 3η περίοδο, η Γερμανία συνέχισε την εντυπωσιακή της εμφάνιση, με μπροστάρη τον Σρέντερ που έφτασε σε double double σε αυτό το δεκάλεπτο. Οι Σκανδιναβοι, όμως, δεν παράτησαν το ματς και -παίζοντας με ταχύτητα και καλή άμυνα- έφτασαν να μειώσουν σε 77-71.

Ο Βάγκνερ δεν σκόραρε στην 3η περίοδο, αλλά μπήκε και πάλι στην… εξίσωση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Γερμανία και Φινλανδία έβγαλαν πάθος στο παρκέ, έκαναν λάθη και ήταν και άστοχες. Το τρίποντο του Ομπστ έκανε το 90-75 και έβαλε σε μια.. πορεία τον αγώνα, υπέρ της ομάδας του, με την Γερμανία να φτάνει στο τελικό 98-86.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 2, Τ. Ντα Σίλβα 13 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βάγκνερ 22 (3/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 10 (11 ριμπάουντ), Σρούντερ 26 (2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 5 λάθη), Τίμαν 5, Ομπστ 7 (2/7 τρίποντα)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σάλιν (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ενκαμουά 21 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιάντουνεν 12 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βάλτονεν 6, Μαξούνι 9 (1/7 τρίποντα), Μάρκανεν 16 (4/8 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ), Μούρινεν 12 (3/4 τρίποντα), Γκούσταβσον, Γκράντισον 5 (1)

Τα ομαδικά στατιστικά της Γερμανίας: 15/33 δίποντα, 14/35 τρίποντα, 26/31 βολές, 37 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 9 επιθετικά), 23 ασίστ, 19 φάουλ, 7 λάθη, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Φινλανδίας: 20/33 δίποντα, 11/35 τρίποντα, 13/18 βολές, 42 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 11 επιθετικά), 19 ασίστ, 22 φάουλ, 15 λάθη, 4 κλεψίματα, 4 μπλοκ