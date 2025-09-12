Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Ο Τσεντί Οσμάν θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Εθνική μπάσκετ στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

Στην δωδεκάδα των Τούρκων ο Οσμάν
Τσεντί Οσμάν
Ο Οσμάν με τη φανέλα της Τουρκίας/ REUTERS/Ints Kalnins

Ο Τσεντί Οσμάν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Η Εθνική μπάσκετ της Τουρκίας θα έχει κανονικά στη διάθεσή της τον Τσεντί Οσμάν για την αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα, παρά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με την Πολωνία.

Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε σε μία μονομαχία με τον Πονίτκα στον προημιτελικό με τους Πολωνούς, αλλά θα σφίξει τα δόντια και θα δώσει κανονικά το παρόν κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

