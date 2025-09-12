Ελλάδα – Τουρκία: Ο Τσεντί Οσμάν θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην Εθνική μπάσκετ στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

Ο Τσεντί Οσμάν θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Η Εθνική μπάσκετ της Τουρκίας θα έχει κανονικά στη διάθεσή της τον Τσεντί Οσμάν για την αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα, παρά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με την Πολωνία.

Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε σε μία μονομαχία με τον Πονίτκα στον προημιτελικό με τους Πολωνούς, αλλά θα σφίξει τα δόντια και θα δώσει κανονικά το παρόν κόντρα στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.