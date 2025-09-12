Ελλάδα – Τουρκία: Οπαδοί τραγουδούν τον Εθνικό Ύμνο έξω από το γήπεδο του ημιτελικού στη Λετονία

Η Εθνική μπάσκετ επιστρέφει σε ημιτελικό Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, ψάχνοντας μια σπουδαία πρόκριση κόντρα στην Τουρκία, μέσα στη Ρίγα της Λετονίας. Η γαλανόλευκη είναι ετοιμοπόλεμη και έχει περισσότερους από 2.000 οπαδούς στο πλευρό της.

Η Ελλάδα τίθεται αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη από τις αντιπάλους που έχει βρει ως τώρα στον δρόμο της στη φετινή διοργάνωση, αλλά θα πάρει μεγάλη στήριξη από τους φίλους της ομάδας.

Μάλιστα, πλήθος κόσμου έχει μαζευτεί στη fan zone έξω από τη Riga Arena αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, με τους Έλληνες φιλάθλους να μην μπορούν να… περιμένουν να αρχίσει το σπουδαίο παιχνίδι.

Λίγο μετά, οι Έλληνες οπαδοί βρέθηκαν έξω από το γήπεδο του ημιτελικού, τραγουδώντας τον Εθνικό μας Ύμνο, κάνοντας την ιδανική.. προθέρμανση για το Ελλάδα – Τουρκία.