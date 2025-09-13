Ελλάδα – Τουρκία: O εγκλωβισμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο, τα 22 λάθη και ο άριστα διαβασμένος Εργκίν Αταμάν

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων στον ημιτελικό του Eurobasket με την Τουρκία, γνωρίζοντας βαριά ήττα (94-68) με κάτω τα χέρια από το καλοδουλεμένο σύνολο του Εργκίν Αταμάν.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ πραγματοποίησε τραγική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, με αποτέλεσμα να υποταχθεί άνευ όρων στις ορέξεις των Τούρκων.

Η γαλανόλευκη δεν μπόρεσε ποτέ να μπει στο κλίμα του αγώνα, χάνοντας ουσιαστικά το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά….

Η Τουρκία ήταν γνωστό ότι διαθέτει ένα πιο ποιοτικό ρόστερ από την Ελλάδα με περισσότερες λύσεις σε όλες τις θέσεις, ωστόσο ούτε ο πιο απαισιόδοξος φίλος της Εθνικής Ελλάδας δεν μπορούσε να φανταστεί αυτή τη συντριβή σ’ έναν ιστορικό αγώνα.

Ο εγκλωβισμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε με διαφορά τη χειρότερή του εμφάνιση με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, αδυνατώντας να βοηθήσει ουσιαστικά τη γαλανόλευκη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ εγκλωβίστηκε στην εξαιρετικά στημένη τουρκική άμυνα, η οποία όχι μόνο δεν τον άφησε να σκοράρει, αλλά με τις παγίδες που του έστησε, του έκοψε και τη δημιουργία.

Οι Τούρκοι έπαιξαν μία άμυνα τρεις εναντίον ενός, όπως είχε κάνει η Ισπανία, μόνο που ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ακόμη πιο διαβασμένος, βγάζοντας ουσιαστικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός αγώνα και άποψη σκοραρίσματος αλλά και από άποψη δημιουργίας.

Με μόλις 12 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε την πιο γήινη εμφάνιση του στο τουρνουά.

Το ένα λάθος μετά το άλλο

Όπως παρατήρησαν οι περισσότεροι, ο ημιτελικός μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας είχε τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο, για να μην πούμε από τις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου.

Η γαλανόλευκη παρουσιάστηκε πνευματικά ανέτοιμη, φτάνοντας σε σημείο να κάνει 12 λάθη (!) στο πρώτο ημίχρονο.

Συνολικά έφτασε τα 22. Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό που σε οδηγεί με μαθηματικά ακρίβεια στη συντριβή.

Τα λάθη, φυσικά, είναι προϊόν της πίεσης που άσκησαν στη γαλανόλευκη περιφέρεια τα αντίπαλα γκαρντ των Τούρκων.

Εργκίν Αταμάν, η “αλεπού” των πάγκων

Η Τουρκία διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ, αλλά έχει και στον πάγκο έναν εξαιρετικό προπονητή, ίσως τον καλύτερο στην Ευρώπη.

Πρόκειται για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος παρουσιάστηκε εξαιρετικά διαβασμένος και βγήκε νικητής στη μάχη των πάγκων με τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Τούρκος προπονητής και η ομάδα του έχουν διαβάσει άριστα τον τρόπο παιχνιδιού της Εθνικής Ελλάδας και φανέρωσε όλες τις αδυναμίες μας.

Πέρα του ότι έκλεισε όλους τους χώρους στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να διαβάσει και τις αμυντικές αδυναμίες του Έλληνα σούπερ σταρ.

Ο Τούρκος τεχνικός γνώριζε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δύσκολα βγαίνει από το ζωγραφιστό, με αποτέλεσμα ο Οσμάνι, ο οποίος είναι ένας τρομερός σουτέρ, να βγαίνει συνέχεια στην περιφέρεια και να κάνει πάρτι πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

“Επιθετικά, χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον πάουερ φόργουορντ μας, τον Οσμάνι, γιατί ο Γιάννης μένει μέσα στη ρακέτα. Ο Οσμάνι έβαλε το πρώτο σουτ, απέκτησε αυτοπεποίθηση και έβαλε και τα επόμενα”, εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος προπονητής γνωρίζει καλύτερα από κανέναν τον Κώστα Σλούκα, μιας και τον έχει παίκτη στον Παναθηναϊκό, γι’ αυτό και φρόντισε να του κόψει όσο γινόταν τη δημιουργία.

Ο Έλληνας γκαρντ πήγε καλά επιθετικά, σημείωσε 15 πόντους που, όμως, δεν πόνεσαν την Τουρκία, η οποία είχε σαν ξεκάθαρο στόχο να τον πιέσει και να μην τον αφήσει να οργανώσει το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας.

Γενικότερα, οι Τούρκοι γνώριζαν τη λειψανδρία στον “1” και πίεσαν φουλ τους περιφερειακούς μας, οδηγώντας τους σε πολλά αβίαστα λάθη.

Κάπως έτσι, η Τουρκία μπήκε πολύ δυνατά στο παρκέ, πήρε ψυχολογία, ξέφυγε με διψήφιες διαφορές και δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω της, φανερώνοντας όλες τις αδυναμίες της ελληνικής ομάδας.