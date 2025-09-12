Αθλητικά

Ελλάδα – Τουρκία: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά για να ξεσηκώσει το κοινό της Εθνικής μπάσκετ

Καταιγιστικός ο Αντετοκούνμπο
Αντετοκούνμπο
Ο Αντετοκούνμπο κάρφωνει κόντρα στην Τουρκία/ REUTERS/Ints Kalnins

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε με πάθος στο τουρκικό καλάθι για λογαριασμό της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, για να μειώσει το σκορ σε 12-8.

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει κόντρα στην τουρκική άμυνα, με αποτέλεσμα να ξεσηκώσει το ελληνικό κοινό.

 

Κόντρα σε δύο παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Τουρκίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. 

