Ελλάδα – Τουρκία: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά για να ξεσηκώσει το κοινό της Εθνικής μπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε με πάθος στο τουρκικό καλάθι για λογαριασμό της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, για να μειώσει το σκορ σε 12-8.
Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει κόντρα στην τουρκική άμυνα, με αποτέλεσμα να ξεσηκώσει το ελληνικό κοινό.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
GIANNIS PUT EVERYBODY ON A POSTER #EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/M39IW9EmDB— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Κόντρα σε δύο παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Τουρκίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.