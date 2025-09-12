Ελλάδα – Τουρκία: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά για να ξεσηκώσει το κοινό της Εθνικής μπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε με πάθος στο τουρκικό καλάθι για λογαριασμό της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, για να μειώσει το σκορ σε 12-8.

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει κόντρα στην τουρκική άμυνα, με αποτέλεσμα να ξεσηκώσει το ελληνικό κοινό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόντρα σε δύο παίκτες της Εθνικής μπάσκετ της Τουρκίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.