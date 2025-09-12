Ελλάδα – Τουρκία: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί σε άμυνα και επίθεση για την Εθνική μπάσκετ

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket, πετυχαίνοντας καλάθια στην επίθεση και μία τρομερή τάπα στην άμυνα, για λογαριασμό της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας.

Η Εθνική μπάσκετ παίρνει χρήσιμες βοήθειες από τον Κώστα Αντετοκούνμπο σε άμυνα και επίθεση, βάζοντας με το πάθος του και το κοινό στην εξίσωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεσπόζει και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Κώστας Αντετοκούνμπο.