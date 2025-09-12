Ελλάδα – Τουρκία: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί σε άμυνα και επίθεση για την Εθνική μπάσκετ

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket, πετυχαίνοντας καλάθια στην επίθεση και μία τρομερή τάπα στην άμυνα, για λογαριασμό της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας.
Η Εθνική μπάσκετ παίρνει χρήσιμες βοήθειες από τον Κώστα Αντετοκούνμπο σε άμυνα και επίθεση, βάζοντας με το πάθος του και το κοινό στην εξίσωση.
FACT: Kostas Antetokounmpo deserves more appreciation.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/Rv9d4mMT7P— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Δεσπόζει και στις δύο πλευρές του παρκέ ο Κώστας Αντετοκούνμπο.