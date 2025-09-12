Ελλάδα – Τουρκία: Ο χαμός στο ξενοδοχείο της Εθνικής από τους Έλληνες φιλάθλους και το πάρτι στους δρόμους της Ρίγα

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία το βράδυ (21:00) της Παρασκευής (12/9/2025), σ’ έναν ιστορικό ημιτελικό για το Eurobasket, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει τον κόσμο στο πλευρό της.

Οι Έλληνες φίλαθλοι ξεσηκώθηκαν για το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ με την Τουρκία και το βράδυ της Παρασκευής στη “Riga Arena” αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της κερκίδας, αφού στο γήπεδο θα βρεθούν περισσότεροι από 1.500.

Το πάρτι έχει ξεκινήσει, πάντως, από νωρίς στη Ρίγα της Λετονίας.

Με συνθήματα και παλμό οι Πελαργοί και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, υποδέχθηκαν τους διεθνείς στο ξενοδοχείο και έκαναν… χαμό για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Τρέλα από τους Έλληνες φιλάθλους κατά την άφιξη της αποστολής στο ξενοδοχείο! pic.twitter.com/kOpk5KNNmO September 12, 2025

Οι Πελαργοί είναι όπως πάντα στο πλευρό της Εθνικής και ετοιμάζονται για τον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία! pic.twitter.com/IVy5QtPuzb — SPORT24 (@sport24) September 12, 2025

Από το πρωί της Παρασκευής συγκεντρώνονται όλο και περισσότεροι Έλληνες στη Ρίγα, οι οποίοι έχουν ντύσει στα γαλανόλευκα την πρωτεύουσα της Λετονίας.