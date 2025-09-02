Ελλάδα – Βοσνία 77-80 τελικό: Πρώτη ήττα για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket 2025

Eurobasket 2025 4η αγωνιστική
77
-
80
Τελικό
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
H Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ηττήθηκε από τη Βοσνία με 80-77 για την τέταρτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket. Η γαλανόλευκη πάλεψε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
17:07 | 02.09.2025
Ελλάδα - Βοσνία 77-80 τελικό!
Πρώτη ήττα για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket
17:03 | 02.09.2025
Κλέψαμε την μπάλα, αλλά δεν έχουμε χρόνο...
17:02 | 02.09.2025
Τάιμ άουτ, με τη γαλανόλευκη να κυνηγάει ένα θαύμα...
17:02 | 02.09.2025
Ο Σλούκας έκανε το 76-80 στα 11 δευτερόλεπτα για το τέλος
17:01 | 02.09.2025
Ο Άτιτς έχασε και τις δύο βολές
17:01 | 02.09.2025
Όλα έχουν κριθεί, 17.4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος
Στις βολές και πάλι ο Άτιτς
17:01 | 02.09.2025
Το απίστευτο; Έχασε πάλι αμυντικό ριμπάουντ η Εθνική
17:00 | 02.09.2025
74-80
Έχασε τη βολή της τεχνικής ο Ρόμπερσον, έκανε 1/2 βολές στη συνέχεια ο Λάζιτς
17:00 | 02.09.2025
Οι διαιτητές πάνε να... τελειώσουν το παιχνίδι μόνοι τους, 26.6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος
16:59 | 02.09.2025
Και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, 3 βολές στο σύνολο
16:58 | 02.09.2025
Έξαλλοι όλοι στον γαλανόλευκο πάγκο
16:57 | 02.09.2025
Χρέωσε με ανύπαρκτο φάουλ τον Κώστα Παπανικολάου!
Ο Έλληνας φόργουορντ δεν ακούμπησε σχεδόν τον Βόσνιο
16:57 | 02.09.2025
Απίθανο σφύριγμα από τον ρέφερι....
16:57 | 02.09.2025
74-79 με γρήγορο καλάθι από τον Σλούκα
16:56 | 02.09.2025
72-79 και πάλι με 1/2 βολές από τον Νούρκιτς
16:55 | 02.09.2025
Ένα λεπτό ακόμα, στις βολές ο Νούρκιτς
Ο Βόσνιος ψηλός είναι ασταμάτητος. Δεν έχει αντίπαλο στα μέτρα του και τροφοδοτείται μοιραία συνέχεια από τους συμπαίκτες του στο ζωγραφιστό
16:55 | 02.09.2025
72-78 με τρίποντη βόμβα του Παπανικολάου
16:54 | 02.09.2025
69-78 με 1/2 βολές του Νούρκιτς
16:53 | 02.09.2025
Απίστευτο...
Η Ελλάδα έχασε ακόμα ένα ριμπάουντ, ο Νούρκιτς πήρε το επιθετικό και κέρδισε ακόμα δύο βολές
16:51 | 02.09.2025
69-77 με 1/2 βολές του Άτιτς
16:50 | 02.09.2025
Ο Καλαϊτζάκης αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο, χάθηκε μεγάλη ευκαιρία
Στη συνέχεια η Βοσνία κέρδισε δύο βολές, 1:30 για το τέλος
16:50 | 02.09.2025
69-76 από τον Νούρκιτς, πάλι από χαμένο ριμπάουντ
16:49 | 02.09.2025
69-74 από τον Σλούκα! Στο -5, δύο λεπτά πριν το τέλος
16:49 | 02.09.2025
2:37 ακόμα, επίθεση για την Ελλάδα
16:48 | 02.09.2025
Επικές μάχες στο παρκέ! Τα δίνει όλα η ομάδα του Σπανούλη για την ανατροπή
16:48 | 02.09.2025
67-74 με κλέψιμο και καλάθι στον αιφνιδιασμό από τον Καλαϊτζάκη
16:46 | 02.09.2025
Η Εθνική Ελλάδας επιχειρεί μία τελευταία αντεπίθεση
Το έργο της είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Έχει τρία λεπτά ακόμα...
16:46 | 02.09.2025
37'
Τάιμ άουτ ζήτησε εσπευσμένα ο Βόσνιος προπονητής
16:45 | 02.09.2025
65-74 από τον Μήτογλου!
Σε μονοψήφια διαφορά μετά από αρκετά λεπτά το παιχνίδι
16:45 | 02.09.2025
63-74 με 1/2 βολές του Καλαϊτζάκη
16:42 | 02.09.2025
36'
62-74 με 1/2 βολές του Λάζιτς
Τέσσερα λεπτά ακόμα
16:42 | 02.09.2025
60-73 από τον Ρόμπερσον
Δεν μπορεί να μειώσει με τίποτα η γαλανόλευκη
16:41 | 02.09.2025
Χάνει και τις δύο ο Βόσνιος, για να δούμε...
16:39 | 02.09.2025
Και η Εθνική συνεχίζει να χάνει τα ριμπάουντ με το... τσουβάλι
Βολές για τον Νούρκιτς
16:39 | 02.09.2025
60-71 έξι λεπτά πριν το φινάλε
16:37 | 02.09.2025
58-71 από τον Νούρκιτς, ο οποίος κάνει πάρτι στη ρακέτα, απόντος του Γιάννη
16:37 | 02.09.2025
33'
Στο -11 η γαλανόλευκη
Παλεύει να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα
16:34 | 02.09.2025
58-69 με 3/3 βολές του Τολιόπουλου!
Επτά λεπτά ακόμα
16:33 | 02.09.2025
Ζητάει ψυχραιμία ο Κώστας Παπανικολάου, αλλά...
16:32 | 02.09.2025
55-69 οι Βόσνιοι βρίσκουν και πάλι ελεύθερο τρίποντο!
Κακή περιφερειακή άμυνα από τους παίκτες του Σπανούλη
16:32 | 02.09.2025
55-66 με τρίποντο του Τολιόπουλου
16:30 | 02.09.2025
Τεράστια η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο!
Η γαλανόλευκη δεν έχει ούτε εύκολο σκορ, ενώ δεν μπορεί να ελέγξει με τίποτα τα ριμπάουντ. Το πρόβλημα στα ριμπάουντ υπήρχε, πάντως, και με τον Γιάννη παρόντα, αλλά πλέον είναι τεράστιο
16:29 | 02.09.2025
52-66 με τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς!
Στο +14 και πάλι οι Βόσνιοι και αμέσως τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
16:28 | 02.09.2025
Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο
Η γαλανόλευκη ψάχνει μία μεγάλη ανατροπή
16:26 | 02.09.2025
Τέλος τρίτης περιόδου με σκορ 52-61
16:25 | 02.09.2025
52-59 ο Κώστας Αντετοκούνμπο
16:25 | 02.09.2025
50-59 η Βοσνία μετά από χαμένο αμυντικό ριμπάουντ
16:24 | 02.09.2025
50-56 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
16:23 | 02.09.2025
4ο φάουλ ο Θανάσης Αντερτοκούνμπο και βολές για την Βοσνία
16:23 | 02.09.2025
47-55 με 2/2 βολές του Σλούκα
16:21 | 02.09.2025
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βγάζει όμως νέα καλή άμυνα
16:20 | 02.09.2025
Έβγαλε την άμυνα ο Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά ο Παπανικολάου ήταν άστοχος σε λέει απ
16:19 | 02.09.2025
45-55 μειώνει η Ελλάδα
με 1/2 βολές από τον Κώστα Αντετοκούνμπο και επιθετικό ριμπάουντ από τον Θανάση
16:19 | 02.09.2025
Βολές για Κώστα Αντετοκούνμπο
16:16 | 02.09.2025
3:58 για το τέλος της 3ης περιόδου
16:15 | 02.09.2025
Τεχνική ποινή στον Κώστα Αντετοκούνμπο
16:14 | 02.09.2025
πρόβλημα στα αμυντικά ριμπάουντ από την Εθνική
16:13 | 02.09.2025
4:43 για το τέλος τυης περιόδου
16:12 | 02.09.2025
2ο ομαδικό φάουλ για την Βοσνία - τα 4 έχει φτάσει η Εθνική στην περίοδο
16:11 | 02.09.2025
44-55 με τον Άτιτς και θα έχει και μια βολή
16:11 | 02.09.2025
5:38 για το τέλος της 3ης περιόδου
16:11 | 02.09.2025
Ο Αλιμπέγκοβιτς πηγαίνει στον πάγκο με πρόβλημα τραυματισμού
16:10 | 02.09.2025
Κακές επιλογές από την Εθνική
16:08 | 02.09.2025
44-53 με τον Ντόρσεϊ και πάλι η Ελλάδα
16:07 | 02.09.2025
7:11 για το τέλος της περιόδου
16:06 | 02.09.2025
41-51 με τον Καμένιας η Βοσνία
16:05 | 02.09.2025
41-49 το σκορ για την Βοσνία
16:04 | 02.09.2025
41-47 με απάντηση του Ντόρσεϊ
16:04 | 02.09.2025
38-47 με τρίποντο του Ρόμπερτσον
16:03 | 02.09.2025
Επιστρέφουν οι παίκτες των δυο ομάδων στο παρκέ
16:03 | 02.09.2025
Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της 3ης περιόδου
15:58 | 02.09.2025
Tα στατιστικά του πρώτου μέρους
Ελλάδα: 9/18 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 2/4 βολές, 16 ριμπάουντ (10 αμυντικά - 6 επιθετικά), 9 ασίστ, 13 φάουλ, 6 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ
Βοσνία: 8/14 δίποντα, 7/19 τρίποντα, 7/9 βολές, 22 ριμπάουντ (14 αμυντικά - 8 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 φάουλ, 6 λάθη, 1 κλέψιμο
15:49 | 02.09.2025
Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος
15:49 | 02.09.2025
Από το +13 βρέθηκε στο -6
15:49 | 02.09.2025
Κάκιστη εικόνα από τη γαλανόλευκη στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περιόδου
15:49 | 02.09.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ελλάδα - Βοσνία 38-44
15:48 | 02.09.2025
38-44 από τον Καμένιας στο φινάλε του ημιχρόνου
15:47 | 02.09.2025
Τρίτο φάουλ για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, μεγάλο πρόβλημα για τον Σπανούλη
15:47 | 02.09.2025
Ένα λεπτό ακόμα για το φινάλε του ημιχρόνου
15:46 | 02.09.2025
38-42 με 1/2 βολές του Σλούκα
15:44 | 02.09.2025
Τάιμ άουτ από τον Βασίλη Σπανούλη
15:42 | 02.09.2025
19'
37-42 με τρίποντο του Άτιτς!
Οι Βόσνιοι κάνουν πάρτι στα ριμπάουντ! Τρία σερί επιθετικά πήραν και πάλι
15:42 | 02.09.2025
37-39 με τρίποντο του Σλούκα! Επιτέλους σκορ
15:41 | 02.09.2025
Κάποιος πρέπει να βάλει... φρένο στην κατηφόρα
15:39 | 02.09.2025
Στο 18-0 το σερί των Βόσνιων
34-39 από τον Άτιτς
15:39 | 02.09.2025
16-0 σερί από τους Βόσνιους
15:37 | 02.09.2025
16'
34-35 για πρώτη φορά μπροστά η Βοσνία
15:36 | 02.09.2025
Κάνουμε το ένα λάθος μετά το άλλο στην επίθεση και οι Βόσνιοι ετοιμάζονται για προσπέραση
15:36 | 02.09.2025
12-0 σερί δεχθήκαμε από τους Βόσνιους
34-33 με τρίποντο του Ρόμπερτσον!
15:35 | 02.09.2025
15'
Πλησιάζουν απειλητικά οι Βόσνιοι
15:33 | 02.09.2025
Καλάθι και φάουλ του Νούρκιτς (34-30)
15:30 | 02.09.2025
13'
Τάιμ άουτ, αυτή τη φορά από τον Βασίλη Σπανούλη
15:30 | 02.09.2025
34-27 με τρίποντο του Άτιτς
15:27 | 02.09.2025
34-24 απαντάει με τρίποντο του Ρόμπερτσον
15:26 | 02.09.2025
12'
Η Εθνική Ελλάδας ξέφυγε με 13 πόντους
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με εντυπωσιακές φάσεις σε άμυνα και επίθεση
15:26 | 02.09.2025
34-21 από τον Θανάση Αντετοκούνμπο!
Τάιμ άουτ για τη Βοσνία
15:26 | 02.09.2025
32- 21 με τρίποντη βόμβα του Σλούκα!
15:24 | 02.09.2025
29-21 με τρομερό κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο
15:23 | 02.09.2025
27-19 από τον Καλαϊτζάκη, απάντησαν άμεσα οι Βόσνιοι (27-21)
15:21 | 02.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ελλάδα - Βοσνία 25-19
15:18 | 02.09.2025
25-19 με 2/2 βολές του Ρόμπερτσον
15:17 | 02.09.2025
Αντιαθλητικό φάουλ του Θανάση Αντετοκούνμπο
25-17 μειώνουν οι Βόσνιοι με 1/2 βολές του Πενάβα
15:15 | 02.09.2025
25-16 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
15:14 | 02.09.2025
22-16 με τρίποντο του Πενάβα
15:14 | 02.09.2025
22-13 με γρήγορη εκτέλεση από τον Τολιόπουλο
15:14 | 02.09.2025
20-13 απαντάει ο Καμένιας
15:13 | 02.09.2025
20-11 από ένα χορευτικό από τον Θανάση Αντετοκούνμπο
15:13 | 02.09.2025
18-11 μπροστά η γαλανόλευκη
15:11 | 02.09.2025
Τολιόπουλος, Θανάσης και Κώστας στις θέσεις των Σλούκα, Σαμοντούροφ και Μήτογλου στο 6'26"
15:11 | 02.09.2025
18-10 μειώνουν με τρίποντο οι Βόσνιοι
15:09 | 02.09.2025
Υπενθυμίζεται ότι η γαλανόλευκη αγωνίζεται χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη
15:09 | 02.09.2025
6'
18-7 με νέα τρίποντη βόμβα, αυτή τη φορά από τον Μήτογλου
Τάιμ άουτ για τη Βοσνία, με τη διαφορά να ανεβαίνει από νωρίς σε διψήφια επίπεδα
15:07 | 02.09.2025
15-7 με καλάθι και φάουλ του Παπανικολάου, χάνει τη βολή ο Έλληνας φόργουορντ
15:05 | 02.09.2025
13-7 μειώνει ο Νούρκιτς. Δεν έχει αντίπαλο κάτω από τα καλάθια
15:05 | 02.09.2025
13-5 με νέο τρίποντο από τον Ντόρσεϊ
15:04 | 02.09.2025
8-5 με τρίποντο του Ρόμπερτσον
15:03 | 02.09.2025
8-2 με καλάθι και φάουλ του Παπανικολάου. Εξαιρετική δημιουργία από τον Σλούκα
15:02 | 02.09.2025
Τυχερή η γαλανόλευκη. Οι Βόσνιοι έχασαν τρία σερί ελεύθερα τρίποντα στην ίδια φάση
15:01 | 02.09.2025
5-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
15:01 | 02.09.2025
2-0 από τον Κώστα Παπανικολάου
14:58 | 02.09.2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μόλις πήρε τη θέση του στον πάγκο της Ελλάδας, ντυμένος με φόρμες
14:56 | 02.09.2025
Ο νεαρός Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ξεκινάει για πρώτη φορά βασικός
Μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου θα συνθέσουν το δίδυμο ψηλών της γαλανόλευκης
14:56 | 02.09.2025
Κατάμεστο το γήπεδο από Έλληνες και Κύπριους φιλάθλους
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο ομάδων
14:53 | 02.09.2025
Έτσι βγαίνει πρώτη στον όμιλο η Ελλάδα
Η Εθνική Ελλάδας θέλει δύο νίκες κόντρα σε Βοσνία και Ισπανία για να κάνει το 5/5 στον όμιλο και να προκριθεί ως πρώτη στους "16".
Μπορεί να χρειαστεί και μόλις μία νίκη επί της Βοσνίας, αρκεί η Ισπανία να ηττηθεί αργότερα (21:30) από την Ιταλία.
14:53 | 02.09.2025
Οι αρχικές πεντάδες του αγώνα
Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου στο αρχικό σχήμα της Ελλάδας.
Ρόμπερσον, Άτιτς, Λάζιτς, Αλιμπέγκοβιτς και Νούρκιτς για τη Βοσνία
14:52 | 02.09.2025
Κοζλόβσκις, Βέλικοβ, Μαρκές οι τρεις ρέφερι του αγώνα
14:51 | 02.09.2025
Η Ελλάδα παραμένει αήττητη στο Group C, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Βοσνία έχει μία νίκη και δύο ήττες
14:51 | 02.09.2025
Με δεκάδα η Εθνική Ελλάδας
Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εκτός είναι και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης
14:48 | 02.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Βοσνία για την τέταρτη αγωνιστική του Eurobasket
