Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση για το Κύπελλο Betsson

Σε νέα ώρα θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Οι νησιώτες εξέδωσαν ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την αλλαγή στην ώρα έναρξης της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Ο αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 13:30 αντί για τις 13:00 που είχε αρχικά προγραμματιστεί, όπως επιβεβαίωσε και η ΕΠΟ στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου

“Μετά από επικοινωνία του Προέδρου της ΠΑΕ Ελλάς Σύρου κ. Γιώργου Λεονταρίτη με τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Κωνσταντίνο Καραπαπά υπεβλήθη κοινό αίτημα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ώστε ο αγώνας Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κυπέλλου Ελλάδος Betsson League Phase 4 η Αγωνιστική να διεξαχθεί στις 13:30μμ αντί για τις 13:00μμ όπως είχε αρχικά οριστεί.

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ευχαριστεί θερμά την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι ο αγώνας δεν μπορεί να διεξαχθεί αργότερα, παρά την επιθυμία και των δύο ΠΑΕ, δεδομένου ότι η Aegean Airlines όρισε ως ώρα αναχώρησης της πτήσης charter με την οποία θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός τις 17:20μμ την Τετάρτη 3.12.2025 επικαλούμενη λόγους ασφάλειας της πτήσης”.