Δυο γκολ του Βινίσιους έδωσαν τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην έδρα της Έλτσε (1-2) και την έφεραν ισόβαθμη με την Σοσιεδάδ (με ίδιο αριθμό αγώνων) στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη La Liga

Ο Βινίσιους κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα σεζόν με την Ρεάλ Μαδρίτης και -μαζί με τον Μπενζεμά- την έχει φέρει αυτή τη στιγμή -μαζί με την Σοσιεδάδ- στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη La Liga,.

Ο Βραζιλιάνος πέτυχε δυο όμορφα γκολ στην εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Έλτσε (2-1) και μετά από 14 φετινά παιχνίδια με τους “μερένγκες” μετράει 9 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ στο 22′, ενώ… ξαναχτύπησε στο 73′. Στο 63′ ο Γκούτι αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την Έλτσε με 10 παίκτες. Ο Μίγια διαμόρφωσε το τελικό 2-1 λίγο πριν τη λήξη του αγώνα (86′).

