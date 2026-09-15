Αθλητικά

Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Εμπαπέ και Εσπί απέτρεψαν στις καθυστερήσεις την «κάζο» της ομάδας του Μουρίνιο

Η Ρεάλ Μαδρίτης δέχθηκε την ισοφάριση από το 0-2, αλλά βρήκε το γκολ της νίκης στο φινάλε του αγώνα
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης
Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης πανηγυριζουν το γκολ του Εσπί / REUTERS/Pablo Morano
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Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με τη “φωτιά” στην έδρα της Έλτσε, αλλά δεν… κάηκε, χάρη σε ένα γκολ του Κάρλος Εσπί από ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, που της χάρισε τη νίκη με 3-2 στον αγώνα της “La Liga”.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού στο 25′ ο Ντιτούρο πέτυχε αυτογκόλ για την Έλτσε και στο 33′ ο Κιλιάν Εμπαπέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ανοίγοντας το… δρόμο για μία εύκολη επικράτηση.

Η “Βασίλισσα” κατάφερε όμως στη συνέχεια να δεχθεί την ισοφάριση από τους γηπεδούχους, με γκολ των Οσόριο και Νίνιο, πριν “λυτρώσει” τελικά την ομάδα του ο Κάρλος Εσπί, μετά από πάσα “πάρε βάλε” του Γάλλου σούπερ σταρ της ομάδας του στον κενό χώρο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέφυγε έτσι το… κάζο στην έδρα της Έλτσε και έφθασε τους 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα Ισπανίας, “πιάνοντας” την Μπαρτσελόνα στην κορυφή, έστω και με ένα ματς περισσότερο.

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