Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Εμπαπέ και Εσπί απέτρεψαν στις καθυστερήσεις την «κάζο» της ομάδας του Μουρίνιο

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με τη “φωτιά” στην έδρα της Έλτσε, αλλά δεν… κάηκε, χάρη σε ένα γκολ του Κάρλος Εσπί από ασίστ του Κιλιάν Εμπαπέ, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, που της χάρισε τη νίκη με 3-2 στον αγώνα της “La Liga”.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού στο 25′ ο Ντιτούρο πέτυχε αυτογκόλ για την Έλτσε και στο 33′ ο Κιλιάν Εμπαπέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ανοίγοντας το… δρόμο για μία εύκολη επικράτηση.

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Η “Βασίλισσα” κατάφερε όμως στη συνέχεια να δεχθεί την ισοφάριση από τους γηπεδούχους, με γκολ των Οσόριο και Νίνιο, πριν “λυτρώσει” τελικά την ομάδα του ο Κάρλος Εσπί, μετά από πάσα “πάρε βάλε” του Γάλλου σούπερ σταρ της ομάδας του στον κενό χώρο.

| GOAL: CARLOS ESPI GIVES THE LEAD FOR REAL MADRID IN THE 90TH MINUTE!



YES, HE SCORES AGAIN! WHAT A MOMENT!



Elche 2-3 Real Madrid. pic.twitter.com/xj632775oK — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 15, 2026

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέφυγε έτσι το… κάζο στην έδρα της Έλτσε και έφθασε τους 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα Ισπανίας, “πιάνοντας” την Μπαρτσελόνα στην κορυφή, έστω και με ένα ματς περισσότερο.