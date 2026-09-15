Λιγκ Καπ Αγγλίας: Με «τεσσάρα» η Άρσεναλ στους «16», η Λίβερπουλ απέκλεισε την Τότεναμ με 3-1

Η Άρσεναλ αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές κόντρα στην Ίπσουιτς στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, αλλά δεν δυσκολεύτηκε να φθάσει σε μία επιβλητική νίκη με 4-2 και να πάρει την πρόκριση για τη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Με τον Χρήστο Τζόλη να περνάει στο ματς ως αλλαγή στο 73′ και ενώ όλα είχαν κριθεί, η Άρσεναλ ολοκλήρωσε τον… περίπατο στην έδρα της Ίπσουϊτς και συνέχισε το φετινό τρομερό της ξεκίνημα στη σεζόν, παίρνοντας το “εισιτήριο” και για τον επόμενο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας.

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Ο Ντάουνμαν άνοιξε το σκορ στο 7′ και πέτυχε στη συνέχεια ένα ακόμη γκολ, ενώ οι Μαντουέκε και Μερίνο έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας τους. Ο Μεχμέτι μείωσε στο 62′ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρήκαν στις καθυστερήσεις και ένα δεύτερο γκολ από τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ, αλλά το μόνο που άλλαξε ήταν το τελικό σκορ.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς στη φάση των “32” του Λιγκ Καπ Αγγλίας, ξεχώρισε η νίκη της Λίβερπουλ επί της Τότεναμ με 3-1 στο Άνφιλντ. Ο ΜακΆλιστερ στο 21′ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, το οποίο διπλασίασε στο 54′ ο Χάκπο, χαρίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση στην ομάδα του.

Τα “σπιρούνια” μείωσαν με τον Γκάλαγκερ στο 69′ και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για ένα ακόμη γκολ, αλλά δέχθηκαν τελικά και ένα τρίτο τέρμα από τον Σαμποσλάι στις καθυστερήσεις και δεν απέφυγαν τον αποκλεισμό, διατηρώντας το κακό “κλίμα” στην ομάδα, μετά το αρνητικό ξεκίνημα και στην Premier League.

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Τα αποτελέσματα στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

Ίπσουιτς – Άρσεναλ 2-4

Λίβερπουλ – Τότεναμ 3-1

Γουέστ Χαμ – Φούλαμ 2-3

Ρέντινγκ – Μπρέντφορντ 1-2

Πίτερμπρο – Μπάρνσλεϊ 3-3 (7-6 στα πέναλτι)