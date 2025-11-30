Ελβετία – Τουρκία 60-85: Ο Αταμάν κέρδισε τον Παπαθεοδώρου με πρωταγωνιστή τον Γιούρτσεβεν

Η δευτεραθλήτρια Ευρώπης, Τουρκία, του Εργκίν Αταμάν “καθάρισε” εύκολα και την Ελβετία του Ηλία Παπαθεοδώρου, για να φθάσει εύκολα στο 2/2 στα προκριματικά του Mundobasket, με την εκτός έδρας νίκη της με 85-60.

Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της επί της Βοσνίας, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν δεν δυσκολεύτηκε να περάσει και από την Ελβετία, που έχει ομοσπονδιακό προπονητή τον Ηλία Παπαθεοδώρου, έχοντας μεταξύ των πρωταγωνιστών και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν του Παναθηναϊκού, που επέστρεψε από τον τραυματισμό του στα προκριματικά του Mundobasket.

Πρώτος σκόρερ για την τουρκική ομάδα ήταν ο Γιγκιτάν Σαϊμπίρ με 19 πόντους, ενώ 16 πόντους είχε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, με τον σέντερ του “τριφυλλιού” να αγωνίζεται αυτή τη φορά για πάνω από 18 λεπτά και να “μετράει” 11 πόντους, με 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 25-41, 42-65, 60-85

Η βαθμολογία του ομίλου