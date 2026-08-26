Εμφανίστηκαν αλεπούδες στο ΟΑΚΑ – Οι οδηγίες προς τους αθλητές

Η διοίκηση του ΟΑΚΑ ενημέρωσε για την εμφάνιση αλεπούδων κοντά στις εγκαταστάσεις.

Τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεών του ΟΑΚΑ, με τη διοίκηση να δίνει οδηγίες στους αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την παρουσία των άγριων ζώων.

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Παράλληλα, η διοίκηση του ΟΑΚΑ ενημέρωσε ότι έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, ζητώντας να υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική καθοδήγηση και να διασφαλιστεί η ομαλή συνύπαρξη ανθρώπων και άγριας ζωής στον χώρο.

Η ανακοίνωση

“Συνυπάρχουμε με σεβασμό. Προστατεύουμε τη φύση.

Η παρουσία της άγριας ζωής, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, μάς υπενθυμίζει ότι η φύση βρίσκεται δίπλα μας και αξίζει τον σεβασμό και την προστασία μας.

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Με αφορμή την παρουσία αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες για τους απλούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Παρατηρούμε από απόσταση και σεβόμαστε.

Το ΟΑΚΑ έχει ήδη επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, προκειμένου αφενός να τις ενημερώσει για την παρουσία των ζώων και αφετέρου να ζητήσει την επιστημονική καθοδήγηση και τη συνδρομή τους για τις ενδεδειγμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι μια όμορφη και αρμονική συνύπαρξη, με σεβασμό προς την άγρια ζωή και, ταυτόχρονα, με ασφάλεια για όλους όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν καθημερινά τις εγκαταστάσεις μας.

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι υπόθεση όλων μας και αποτελεί μέρος της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον που μοιραζόμαστε.

Σεβόμαστε τη φύση. Προστατεύουμε τη ζωή.

Συνυπάρχουμε με ασφάλεια”.