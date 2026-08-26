Νίστρουπ για το Χράντετς – Παναθηναϊκός: «Είμαστε έτοιμοι και θεωρώ πως θα πάρουμε την πρόκριση»

Την αισιοδοξία για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς στην Τσεχία για τα πλέι οφ του Conference League εξέφρασε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει το διπλό πρόκρισης μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να πιστεύει στο θετικό αποτέλεσμα.

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Ο Δανός προπονητής ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θα πρέπει να πάρει τον παθητικό ρόλο στην αναμέτρηση, όπως συνέβη στα τελευταία λεπτά του πρώτου αγώνα στην Αθήνα

Όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου για

-τη σημασία του αγώνα: «Εννοείται πως είναι σημαντικό ματς, όπως ήταν και τα υπόλοιπα πέντε. Πάντα υπάρχει ένας χαμένος κι ένας νικητής. Τώρα είμαστε στο τελευταίο ματς. Η πίεση είναι ίδια με το δεύτερο παιχνίδι με την Πάκσι και στη Σόφια. Είμαστε ένα ματς μακριά από τον στόχο μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να καταφέρουμε. Ήμασταν κι εμείς απογοητευμένοι, το αναλύσαμε και αξιολογήσαμε την εμφάνισή μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι και θεωρώ πως θα τα καταφέρουμε».

-τις περιορισμένες λύσεις στην άμυνα: «Οι παίκτες που θα ξεκινήσουν αύριο θα είναι αρκετά καλοί για να κερδίσουν το ματς. Θα προτιμούσα φυσικά να είναι καλά ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας κλπ., όμως είμαι προετοιμασμένος γι’ αυτό. Όταν ανέλαβα, ήξερα πως είναι όλοι προετοιμασμένοι να χτίσουμε μία νέα ομάδα, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Οπότε δεν είναι έκπληξη για μένα. Αν κάνεις τους υπολογισμούς, είμαστε λίγο στενά στο κομμάτι αυτό για αύριο, οπότε θέλουμε να είμαστε τυχεροί και να αποφύγουμε τα προβλήματα».

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-την αντιμετώπιση της Χράντετς στο αυριανό ματς: «Βασικά έχω επικεντρωθεί στα του οίκου μας, γιατί είναι το πιο σημαντικό να βελτιώσουμε όσα δεν κάναμε καλά. Έχω μεγάλο σεβασμό στην αντίπαλο. Είδαμε τα δύο εντός έδρας ματς που έχουν δώσει με την Τρόμσο και τη Μπεσίκτας, που ξεκίνησαν επιθετικά. Είδαμε και κάποια ματς από την Τσεχία, που έπαιξαν με τους ‘μεγάλους’ στην έδρα τους. Πιστεύω όμως πως αν εμείς φτάσουμε το επίπεδό μας, όχι για 70 λεπτά, αλλά για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε κι αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα κερδίσουμε».

-τα διαστήματα που η ομάδα κλείνεται πίσω: «Δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές. Έχουμε ήδη πάρει καλούς παίκτες. Έχουμε κάποια προβλήματα, που αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Και στα δύο τελευταία ματς ήμασταν μία… ανάσα από το να κρατήσουμε το μηδέν κι έχοντας δεχθεί ελάχιστες τελικές. Τα υψηλότερα xGoals εναντίον μας είναι πάντα στα τελευταία λεπτά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί να παίζει κάποιον ρόλο. Αλλά το μεγαλύτερο λάθος το κάναμε μόνοι μας και ήταν πως γίναμε πολύ παθητικοί. Επιτρέπεται να κάνεις λάθη, αλλά όχι να κάνεις συνέχεια τα ίδια. Η δουλειά μου είναι να σιγουρευτώ ότι κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε και σωστά. Αν είχαμε σημειώσει ένα τρίτο γκολ, όλα θα είχαν τελειώσει. Ο αντίπαλος είναι καλός στις αντεπιθέσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε τη νίκη που όλοι θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη».