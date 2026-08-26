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Αθλητικά

O Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό μέχρι το 2029

Ο Πορτογάλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους ερυθρόλευκους και γίνεται μόνιμος κάτοικος Πειραιά
O Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό μέχρι το 2029
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Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση της οψιόν που υπήρχε στον δανεισμό του Ζότα Σίλβα και ο Πορτογαλός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους ερυθρόλευκους.

Μόνιμος κάτοικος Πειραιά έγινε και επίσημα ο Ζότα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε και τυπικά την αγορά των δικαιωμάτων του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το απόγευμα της Τετάρτης (26/8/2026), ο Πορτογάλος βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.

Οι Πειραιώτες έκαναν χρήση της οψιόν αγοράς που είχαν στη συμφωνία και τον έκαναν δικό τους.

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