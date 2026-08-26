Ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελ. βαρών ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής πανηγύρισε με άνεση την πρόκριση στον τελικό του σκιφ ελ. βαρών ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας του Άμστερνταμ.

Ο 26χρονος Έλληνας ολυμπιονίκης τερμάτισε πρώτος στον πρώτο ημιτελικό με χρόνο 7.22.29, με την πρόκριση στον τελικό να παίρνουν οι 3 πρώτοι από κάθε ημιτελική σειρά. Να σημειωθεί ότι ο Πέτρος Γκαϊδατζής προκρίθηκε με τον καλύτερο χρόνο.

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Στη δική του ημιτελική σειρά τη 2η θέση κατέλαβε ο Μεξικανός Αλέξις Λόπες-Γκαρσία με 07:25.70, ενώ 3ος τερμάτισε ο Αμερικανός Τζάστιν Σμιντ με 07:26.83.

Από τη 2η ημιτελική σειρά την πρόκριση για τον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών πήραν ο 1ος Γερμανός Φάμπιο Κρες με 07:24.32, ο δεύτερος Μικίτα Καρνεγέου (Oυδέτεροι Αθλητές) με 07:25.90 και ο 3ος Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα από την Ουρουγουάη με χρόνο 07:26.49.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έρχεται σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο λίγες μέρες νωρίτερα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας του Βαρέζε και είναι έτοιμος για ακόμα ένα βάθρο.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (27/08, 17:45).