Κόντης για το ΤΣΣΚΑ – ΟΦΗ: «Έχουμε έρθει στη Σόφια για να κερδίσουμε»

Ο Χρήστος Κόντης τόνισε ότι στόχος του ΟΦΗ είναι να ζευγαρώσει τις νίκες του απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, προκειμένου να προκριθεί πανηγυρικά στη League Phase του Europa League.

Μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ βρίσκεται με το ένα πόδι στη League Phase του Europa League.

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Στο στρατόπεδο των Κρητικών δεν επικρατεί, όμως, εφησυχασμός, όπως εξήγησε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου, καθώς πρόσφατο είναι το παράδειγμα της Σέλτικ, η οποία αν και νίκησε τη ΛΑΣΚ με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, έχασε στο δεύτερο με 5-1 και αποκλείστηκε.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης

«Θέλουμε να δούμε σίγουρα μία ομάδα οργανωμένη, μία ομάδα συμπαγής, μία ομάδα που δύσκολα θα δημιουργεί ο αντίπαλος ευκαιρίες με την αυτοποθέτηση. Μία ομάδα που δεν θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο και στα επιθετικά ατού του.

Και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία, ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο για προϋποθέσεις και καλές ευκαιρίες για γκολ.

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Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0. Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μάς δίνει ένα πλεονέκτημα, μας δίνει, αλλά το πλεονέκτημα που δίνει είναι να νιώθουμε ότι το 3-0 δεν δίνει ασφάλεια. Άρα παίζουμε ένα παιχνίδι που ακολουθούμε τον ρυθμό του αντιπάλου. Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση και θα παιχτεί μέσα στο γήπεδο.

Και όλοι μας, οι ποδοσφαιριστές και εμείς το τεχνικό τιμ, έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε. Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή τη νοοτροπία νικητή, αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια ή να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, να βάλουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο.

Μία ομάδα που σίγουρα αύριο θα παίξει διαφορετικά, θα πιέσει πάρα πολύ, θα μας βάλει δύσκολα. Ελπίζω ο Νίκος να μην είναι ο ήρωας, αλλά όπως είπε, το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα, αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση.

Συνήθως η ΤΣΣΚΑ αλλάζει τον σχηματισμό στις εγχώριες διοργανώσεις και σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια παίζει με 3-5-2. Για μένα είναι πάρα πολύ επιθετικό σύστημα. Άρα σίγουρα εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σχηματισμό.

Αυτό που σαν ομάδα χαίρομαι να βλέπω στους παίκτες μου είναι ότι έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και προσαρμόζονται στο παιχνίδι τους. Άρα σίγουρα περιμένουμε ένα πάρα πολύ πιεστικό και επιθετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο. Ίσως και με πολύ ρίσκο, γιατί κυνηγάει ένα 3-0 και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι για την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο.

Εδώ και 8-9 μήνες που δουλεύουμε με τα παιδιά έχουμε αποκτήσει μία αγωνιστική ταυτότητα, έχουμε μάθει να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, είτε με μεγάλο είτε με πιο μικρό ή στα ίδια μέτρα. Η ταυτότητά μας, οι ιδέες μας, ο τρόπος που παίζουμε δεν αλλάζει.

Πάντα η στρατηγική κάθε αγώνα μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, να δώσεις ή να μην δώσεις μέτρα, να πιέσεις πιο ψηλά, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το τελευταίο 8-9μηνο έχουμε φτιάξει μία ομάδα που χτίζει νοοτροπία, που θέλουμε όλοι να αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι ο ΟΦΗ. Παίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού, κερδίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού και όταν δεν πάει κάτι καλά, γιατί θα υπάρχουν και άσχημα αποτελέσματα, κοιτάμε απλώς τι πρέπει να διορθώσουμε για να είμαστε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα.

Η κρισιμότητα του παιχνιδιού αύριο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα έλεγα ότι είναι ένα ιστορικό ματς για τον ΟΦΗ και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούμε να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο από το πώς θα προκριθούμε αύριο. Άρα θα προσπαθήσουμε να παρατάξουμε αυτή την ενδεκάδα και με τη διαχείριση των παικτών που πιστεύουμε ότι μπορεί να κερδίσει το αυριανό παιχνίδι.

Και μετά το πέρας αυτού του παιχνιδιού θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα παιχνίδια που έρχονται, που είναι πολύ δύσκολα και σημαντικά, αλλά πάντα το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή το αυριανό, είναι το πιο σημαντικό για μας».

Για την ανατροπή που δέχτηκε η Σέλτικ:

«Όταν έχεις ένα τέτοιο σκορ 3-0 δεν πρέπει να σκέφτεσαι αυτό, αλλά ότι έχεις 0-0. Ξεκινάει από εκεί. Για μας από εκεί ξεκινάει, αυτή είναι η αφετηρία μας αύριο και πώς αυτό το 0-0 θα το κάνουμε πρόκριση.

Από την άλλη, για μένα, και το λέω πολύ συχνά και στους ποδοσφαιριστές μου, το πιο σημαντικό σε ένα παιχνίδι ή μία προπόνηση, όταν κάνεις ένα λάθος, μία λάθος πάσα, μπορείς να δεχτείς ένα γκολ. Το λάθος δεν διορθώνεται, αλλά πρέπει να διαγραφεί.

Γιατί αν βάλεις το μυαλό σου “γιατί έκανα το λάθος;”, αυτό είναι ένα αρνητικό συναίσθημα που δημιουργείται στο μυαλό σου και μπορεί να σε αγχώσει. Άρα λάθη μπορεί να γίνουν και γκολ μπορεί να δεχτούμε. Αυτό δεν μπορεί να χαλάσει τη συγκέντρωσή μας, την αυτοπεποίθησή μας, την ικανότητά μας να παίξουμε ποδόσφαιρο, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να είμαστε η ομάδα που θα δείξει έναν χαρακτήρα τέτοιο, για να μπορέσει να κερδίσει ένα παιχνίδι σαν το αυριανό ή να μπορέσει να προκριθεί σε ένα παιχνίδι σαν το αυριανό.

Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχοντας ξεκινήσει τη χρονιά, είναι να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και αποφασιστικότητα. Κάθε παιχνίδι που παίζουμε και κερδίζουμε, κάθε πρόκριση που παίρνουμε, αλλάζει τη νοοτροπία της ομάδας μας, των παικτών μας. Τους γεμίζει σίγουρα αυτοπεποίθηση, αλλά τους γεμίζει και μεγάλη ευθύνη, όλους μας.

Και εμείς εδώ πρέπει να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα, συγκέντρωση και σεβασμό σε αυτό που κάνουμε και για μένα θα πρέπει, όπως ξεκινήσαμε τη χρονιά καλά, να την τελειώσουμε το ίδιο καλά και να τερματίσουμε το ίδιο καλά».