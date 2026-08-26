Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής για νέα ρεκόρ: Η ώρα και το κανάλι που θα μεταδώσει τις μάχες τους στο Diamond League της Ζυρίχης

Στο, κατά πολλούς, πιο ελιτίστικο μίτινγκ της σειράς Diamond League, σε αυτό της Ζυρίχης, αγωνίζονται αύριο Πέμπτη (27/8), οι δύο κορυφαίοι Έλληνες πρωταθλητές, Μίλτος Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλής.

Το μήκος είναι ένα από τα αγωνίσματα που δίνουν πόντους για την πρόκριση στον τελικό, ενώ το επί κοντώ διεξάγεται, όπως και στη Σιλέσια, εκτός βαθμολογίας Diamond League, αλλά η παρουσία του Μόντο Ντουπλάντις ανεβάζει κυριολεκτικά και μεταφορικά ψηλά τον πήχη.

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Και στα δύο αγωνίσματα μετέχουν οι κορυφαίοι και το ενδιαφέρον αναμένεται πολύ μεγάλο.

Ξεκινώντας από το μήκος (21:29), ο Τεντόγλου θα αντιμετωπίσει, όπως και στη Λοζάνη, τους Ζίμον Εχάμερ, Μποζιντάρ Σαραμπογιουκοφ, Λούκα Μπόσκοβις, Χόρχε Οντελίν, Γουέιν Πίνοκ, Τατζέι Γκέιλ, με την προσθήκη των Ερβάν Κονατέ, Φραντσέσκο Ιντσόλι και Λέστερ Λεσκάι.

Στο επί κοντώ, ο Καραλής θα βρει μπροστά του το ίδιο ρόστερ με τη Σιλέσια με την Ρενό Λαβιλενί να αντικαθιστά τον Κέι Σι Λάιτφουτ. Οι υπόλοιποι είναι οι Μόντο Ντουπλάντις, Σόντρε Γκούτορμσεν, Ζακ Μπράντφορντ, Κρις Νίλσεν, Σαμ Κέντρικς, Κέρτις Μάρσαλ, Έρνεστ Ομπιένα και Μπατίστ Τιερί.

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Στη Ζυρίχη αναμένεται συννεφιά την Πέμπτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου.

Το μίτινγκ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ μεταξύ 21:00-23:00.