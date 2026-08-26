Τέλος ο Τόνι Βιλένα από τον Παναθηναϊκό

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί και επίσημα μετά από τρία χρόνια ο Τόνι Βιλένα.

Ο 31χρονος Ολλανδός μέσος παραχωρήθηκε στη Βίλεμ και επιστρέφει στην πατρίδα του, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να “ξεφορτωθεί” το συμβόλαιο ενός παίκτη που δεν μπόρεσε να βοηθήσει ποτέ ουσιαστικά την ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βιλένα είχε συνολικά 47 συμμετοχές και 1 γκολ με το τριφύλλι, ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25 ήταν δανεικός στην Αλάνιασπορ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τόνι Βιλένα στη Βίλεμ ΙΙ.

Ο Ολλανδός χαφ εντάχθηκε στο Τριφύλλι το καλοκαίρι του 2023 και φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας σε 47 αγώνες σκοράροντας ένα γκολ, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024.

Τόνι, σ’ ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια!”