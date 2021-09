Το «παραμύθι» της Έμμα Ραντουκάνου στο US Open είχε… αίσιο τέλος. Η 18χρονη Βρετανίδα νίκησε την 19χρονη Λέιλα Φερνάντες με 2-0 σετ στον τελικό του US Open και κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam. Η Βρετανίδα δεν έχασε ούτε σετ στο… δρόμο προς τη δόξα!

Θριάμβευσε στο US Open. Η Έμμα Ραντουκάνου κατέκτησε το “λαμπερό” τουρνουά χωρίς να χάσει σετ, επικρατώντας στον τελικό της Λέιλα Φερνάντεζ με 2-0 σετ (6-4, 6-3) και κατακτώντας έτσι το πρώτο της Grand Slam.

Emma Raducanu’s storybook run ends with the 🏆 in New York! pic.twitter.com/esLsw4TQNY — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

What a match.



What a tournament.



What bright futures for these two. pic.twitter.com/9N5nnu0olg — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

Μάλιστα, η 18χρονη έγινε η πρώτη τενίστρια προερχόμενη από τα προκριματικά, που κάνει δικό της Major τρόπαιο, ενώ έγινε η πρώτη Βρετανίδα -από το 1977 και την Βιρτζίνια Γουέιντ- που κατακτά έναν Grand Slam τίτλο.

Και όλα αυτά τα… εκπληκτικά, δυο μήνες μετά την πορεία της μέχρι τις «16» του Wimbledon, όπου αγωνίστηκε με wild card και συστήθηκε στο κοινό του τένις.

Παράλληλα, η Ραντουκάνου έγινε η νεαρότερη τενίστρια -μετά τη Μαρία Σαράποβα το 2004 στο Wimbledon- που κατακτάει major τίτλο, αλλά και το πρώτο… αθλητικό πρόσωπο από το Νησί που σηκώνει Grand Slam μετά τον Άντι Μάρεϊ.

Να αναφέρουμε ότι η Ραντουκάνου ξεκίνησε το τουρνουά, βρισκόμενη στην 150η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και τη Δευτέρα θα βρεθεί στο Νο 23! Η κατάκτηση του ήρθε χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ!

Η Ραντουκάνου κέρδισε κατά σειρά τις Σουφς (6-1, 6-2), Μποlκβάτζε (6-3, 7-5), Σέριφ (6-1, 6-4), Βόγκελε (6-2, 6-3), Ζανγκ (6-2, 6-4), Τόρμο (6-0, 6-1), Ρότζερς (6-2, 6-1), Μπένσιτς (6-3, 6-4), Σάκκαρη (6-1, 6-4) και Φερνάντες (6-4, 6-3), για να φτάσει σ’ αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο.

Όσον αφορά την Λέιλα Φερνάντεζ, θα κερδίσει 46 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και θα φτάσει στο Νο27 από το Νο73 που βρισκόταν πριν την έναρξη του Αμερικανικού Open. Τα δάκρυα της μετά την ήττα της στον τελικό, σίγουρα θα… βρουν θέση δίπλα στην εκπληκτική της πορεία στο τουρνουά.