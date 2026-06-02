Ο Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ θα παίξει με την Γκάνα στο Μουντιάλ 2026

Ο Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην αποστολή που ανακοίνωσε η εθνική Γκάμας για το Μουντιάλ της Αμερικής, επιστρέφοντας στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του μετά από τρία χρόνια.

Μετά από μία νέα σεζόν ως βασικός στέλεχος του ΠΑΟΚ, ο Ράχμαν Μπάμπα κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στην 26άδα που ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Γκάνας, ενόψει του Μουντιάλ, που ξεκινάει σε λίγες ημέρες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η αποστολή της Γκάνας για το Μουντιάλ

Τερματοφύλακες: Μπεντζμίν Ασαρέ (Άκρα Χαρτς), Λορένς Ατί-Ζιγκί (Σεντ Γκάλεν), Ζόσεφ Ανάνγκ (Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ)

Αμυντικοί: Ράχμαν Μπάμπα (ΠΑΟΚ), Γκιντεόν Μενσά (Οσέρ), Μάρβιν Σενάγια (Οσέρ), Αλιντού Σεϊντού (Ρεν), Αμπντούλ Μουμίν (Ράγιο), Ζερόμ Οποκού (Μπασακσεχίρ), Γιόνας Ατζετέι (Βόλφσμπουργκ), Κότζο Οπόνγκ Πέπρα (Νις), Αλεξάντερ Τζίκου (Σπαρτάκ Μόσχας)

Μέσοι: Ελίσα Ογουσού (Οσέρ), Τόμας Πάρτεϊ (Βιγιαρεάλ), Κουασί Σιμπό (Οβιέδο), Ογκουστίν Μποακιέ (Σεντ Ετιέν), Κάλεμπ Γιρενκίγι (Νόρτζελαντ), Αμπντούλ Φαταγού – Ισαχακού (Λέστερ), Καμάλ Ντεν Σουλεμάνα (Ατλάντα)

Επιθετικοί: Κρίστοφερ Μπονσού Μπα (Αλ Καντσιάχ), Έρνστ Νουαμά (Λιόν), Αντουάν Σεμένιο (Μάντσεστερ Σίτι), Μπράντον Τόμας (Κόβεντρι), Πρίνς Κουαμπένα Άντου (Βικτόρια Πλζεν), Ινιάκι Γουίλιαμς (Αθλέτικ), Τζόρνταν Αγιού (Λέστερ)