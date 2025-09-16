Εμμανουήλ Καραλής: «Είμαι εγωιστής, θέλω να είμαι πρώτος και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω»

Ο Εμμανουήλ Καραλής στοχεύει στην κορυφή, θέλοντας στο μέλλον να ξεπεράσει τον τρομερό Μόντο Ντουπλάντις στο επί κοντώ.

Μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε με ειλικρίνεια στην κάμερα της ΕΡΤ, έδειξε το μετάλλιο του και είπε «να… αλλάξει αυτό το χρώμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει εδραιωθεί στα μετάλλια τα τελευταία χρόνια αλλά πλέον θέλει την κορυφή σε κάθε διοργάνωση. Για να γίνει αυτό, βέβαια, θα πρέπει να νικήσει τον “εξωγήινο” Ντουπλάντις που φλερτάρει σε κάθε αγώνα με νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Όσα δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν. Το να καταφέρνω να την τελειώνω με ένα χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, είναι κάτι μοναδικό. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, κοιτούσα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια.

Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει πως είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου. Δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σίγουρα ήταν στο πλάνο μου το χρυσό. Όποτε αγωνίζομαι θέλω να εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις. Είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μη φαίνεται αυτή η φλόγα, αλλά την έχω μέσα μου. Θέλω να είμαι πρώτος και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Έχω κάνει τα πάντα για να πετύχω το καλύτερο δυνατό.

Κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα τα ξεπεράσω (σ.σ. τα 6,10-6,15-6,20μ. που επιχείρησε χθες). Θα δοκιμάσω ξανά του χρόνου, θα αλλάξω κάποια πράγματα στις προπονήσεις μου. Είναι μια αρχή για μια νέα χρονιά, μια νέα αθλητική πορεία.

Το καλύτερο χρυσό μετάλλιο είναι η φιλία μέσα στον αθλητισμό. Οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, όλες τις στιγμές που έχεις μοιραστεί. Αυτό είναι που μένει».