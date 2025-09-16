Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Το μεσημέρι της Τρίτης (16/9/2025) πραγματοποιήθηκε η απονομή των μεταλλίων για τους νικητές του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, με τους Μόντο Ντουπλάντις, Εμμανουήλ Καραλή και Κέρτις Μάρσαλ να ανεβαίνουν στο βάθρο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε στο στήθος του ένα από τα πιο σημαντικά μετάλλια που έχει κερδίσει στην καριέρα του, το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το πρώτο της καριέρας του στον ανοιχτό στίβο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, με άλμα στα 6,00μ., κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του άλματος επί κοντώ στο Τόκιο και έζησε κάθε στιγμή του στο βάθρο μαζί με τον κολλητό του και παγκόσμιο πρωταθλητή, Μόντο Ντουπλάντις, αλλά και τον φίλο του, Κέρτις Μάρσαλ, που κατέκτησε την τρίτη θέση.

Οι τρεις πρωταθλητές “φόρεσαν” το καλύτερο χαμόγελό τους και πόζαραν στο φακό, ενώ δεν παρέλειψαν να βγάλουν και selfie με τα κινητά τους.

Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Καραλής

2025 – Αργυρό – 6,00μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού, Τόκιο

2025 – Αργυρό – 6,05μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Ναντζίνγκ

2025 – Χρυσό – 5,90 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Άπελντοορν

2024 – Χάλκινο – 5,90 μ. Ολυμπιακοί Αγώνες, Παρίσι

2024 – Αργυρό – 5,87 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Ρώμη

2024 – Χάλκινο – 5,85 μ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού, Γλασκώβη

2023 – Αργυρό – 5,80 μ. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, Κωνσταντινούπολη