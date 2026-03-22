Εμμανουήλ Καραλής: «Είμαι χαρούμενος και ξενυχτισμένος, δεν μας άφησε να κοιμηθούμε ο άλλος»

Ο Εμμανουήλ Καραλής παρέλαβε τo ασημένιο μετάλλιο για τη δεύτερη θέση στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας και εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος στην κάμερα της ΕΡΤ.

Αμέσως μετά την απονομή των μεταλλίων για το άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας, ο Εμμανουήλ Καραλής εμφανίστηκε στην κάμερα και δήλωσε… ξενυχτισμένος, ρίχνοντας… αιχμές στον Μόντο Ντουπλάντις, με τον οποίο και φαίνεται ότι διασκέδασαν για την επιτυχία τους στο Τορούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Καραλή

«Με τόσο κόπο και πίστη κατάφερα να πάρω αυτό το μετάλλιο. Είμαι χαρούμενος και… ξενυχτισμένος, γιατί το γιορτάσαμε και το χαρήκαμε. Δεν μας άφησε να κοιμηθούμε ο άλλος (σ.σ. Ντουπλάντις). Κάνω αυτό που αγαπάω στο ψηλότερο επίπεδο. Ζω το όνειρό μου. Ταβάνι δεν υπάρχει. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου.



Ελπίζω όταν τελειώσει η καριέρα μου να έχω πολλές καλές στιγμές. Ήρθαμε εδώ και για τον Μίλτο (σ.σ. Τεντόγλου) και τα άλλα παιδιά που αγωνίζονται, να τους χειροκροτήσουμε. Μετά 10 ημέρες ξεκούραση να χαλαρώσουμε και μετά προπόνηση για τον ανοιχτό».